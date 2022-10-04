Стало известно, кому принадлежат найденные останки в Эдилли Судмедэксперт Гусейнова: найденные в Эдилли останки принадлежат азербайджанским военнослужащим

Фото: Соцсети

Найденные в селе Эдилли в Ходжавендском районе останки принадлежат военнослужащим ВС Азербайджана, заявила начальник отдела судебно-медицинской криминалистики Нурана Гусейнова. По ее словам, это подтверждают обнаруженные в братских могилах документы, патроны и гильзы, а также ремни и обувь. В общей сложности было найдено три участка с захоронениями, передает APA.AZ.

В захоронении найдена одежда, черная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность, два ножа, окурки, пули, патроны и гильзы. Также найдены ремни, на бляхе которых выбиты звезда, серп и молот, — сказала Гусейнова.

Она отметила, что останки отправят в отдел судебно-медицинской криминалистики для более точных обследований. Ранее французский фотожурналист Реза Дегати опубликовал в социальных сетях кадры с места массового захоронения.

2 октября специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал проверить видеозаписи, «демонстрирующие военные преступления» армянских военных против азербайджанцев, а также наказать виновных в случае, если подлинность видео будет доказана.

Ранее он также упомянул видеоролик, якобы снятый в Армении, в ходе которого азербайджанские солдаты расстреливают военнопленных, и призвал провести расследование этого случая, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян не согласился со словами Клаара о «преступлениях» армянских военных и призвал не сравнивать видео с «преступлениями против азербайджанцев» с записью, на которой азербайджанские солдаты расстреливают военнопленных.

МИД Азербайджана ранее заявил, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Еревана «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные деяния.