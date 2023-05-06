Коронация Карла III: онлайн-трансляция главного события Британии Все самые яркие моменты церемонии, которая насчитывает более 1000 лет, — в репортаже NEWS.ru

Фото: HUGO BURNAND/BUCKINGHAM PALACE

В субботу, 6 мая, для Великобритании настал исторический день: король Карл III коронуется в Вестминстерском аббатстве. Это будет первая за последние 70 лет коронация британского монарха и первая — на веку молодого поколения жителей Альбиона. Большинство британцев не помнили другой королевы, кроме Елизаветы II. Камилла будет коронована вместе с супругом (это первая коронация супруги монарха с 1937 года), после этого она станет называться просто королевой, а не «королевой-консортом». За церемонией, которая насчитывает более 1000 лет, собираются в прямом эфире BBC следить не только британцы, но миллионы зрителей по всему миру. Все самые яркие моменты — в онлайн-трансляции NEWS.ru.

Будущему Карлу III было всего четыре, когда 2 июня 1953 года он наблюдал из зала Вестминстерского аббатства, как короновалась его мать (кстати, для него было написано от руки специальное детское приглашение). Своей коронации он ждал семь десятилетий.

Фото: Global Look Press Четырехлетний Чарльз на балконе Букингемского дворца вместе с матерью Елизаветой II 2 июня 1953 года

Вопреки расхожему мнению, главным моментом ритуала станет вовсе не возложение короны на чело монарха, но его миропомазание архиепископом Кентерберийским. После этой сакральной церемонии, которая будет скрыта от посторонних глаз, король словно обретет новую духовную сущность, связанную с Господом и вверенным ему королевством. Как верховному главе Англиканской церкви ему даруется Божья благодать. Какие бы новшества ни вводились в обряд, его суть, основа остается неизменной и в XXI веке. Все остальные европейские монархии уже отказались от пышного ритуала.

«Британская коронация очень похожа на инаугурацию президента США — она не нужна по закону, но богата на зрелища и театральность, — пишет Politico. — Напряжение будет высоким, поскольку, как и на всех крупных театральных мероприятиях, все может пойти не так. В 1838 году архиепископ Кентерберийский надел коронационное кольцо не на тот палец королевы Виктории. На церемонии в честь Эдуарда VII в 1902 году пожилой и практически слепой архиепископ возложил корону на его голову задом наперед. Георгу VI, отцу королевы Елизаветы II, пришлось рявкнуть на одного несчастного, чтобы тот сошел с его коронационной мантии».

Но граф-маршал, отвечающий за организацию торжеств (ныне эту должность занимает герцог Норфолк Эдвард Фицалан-Ховард), уверен: сюрпризов быть не должно. Ночью 3 мая в Лондоне состоялась генеральная репетиция коронации. В Букингемском дворце подтвердили, что к церемонии все полностью готово.

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press Улица Мэлл (The Mall) перед Букингемским дворцом, откуда 6 мая выдвинется процессия, закрыта для прохожих

В полном порядке и экипаж, а именно две кареты, которые повезут Карла и Камиллу в Вестминстерское аббатство и обратно. Одна из них — старинная государственная золотая карета, которая вновь перекочевала из музея на дороги Лондона. Она была создана еще в 1762 году и используется на каждой коронации с 1831 года. Поездка на ней для 74-летнего Карла и 75-летней Камиллы станет испытанием.

К вечеру пятницы, 5 мая, в Лондон съехались высокие гости со всего мира. Коронацию посетят около 2000 человек. «В Британии аристократические семьи месяцами боролись за давние права размахивать жезлом, вручать шпоры или держать знамя на архаичной церемонии. Когда-то суд решал, как распределять такие роли. На этот раз ответственность была делегирована чиновникам», — рассказывает Politico.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Незадолго до коронации Карл III совершил прогулку за пределами Букингемского дворца, порадовав поклонников

В любом случае «конкуренция за места в аббатстве была жесткой». Билеты на коронацию для членов парламента разыгрывались в лотерею. Изначально планировалось выделить 20 билетов для депутатов 650-местной палаты общин и еще 20 — для представителей 777-местной палаты лордов. После бунта парламентариев число квот увеличили вдвое. Тем, кому билетов не досталось, зарезервируют места вблизи Вестминстерского аббатства, откуда они смогут посмотреть процессию. Члены камбина возмущались, что им нельзя прийти с женами — исключение сделали только для премьера Риши Сунака, который придет с супругой Акшатой Мурти.

«Иностранных высокопоставленных лиц тоже будет мало. Семьдесят лет назад из одной только Канады присутствовали 500 человек. На этот раз столько составляет почти все международное присутствие. В 1953 году президент США Дуайт Эйзенхауэр прислал в Лондон на коронацию Елизаветы II делегацию из четырех человек. Джо Байден отправляет только первую леди», — подмечает Politico.

Фото: Isabel Infantes/Keystone Press Agency/Global Look Press Духом коронационных торжеств пропитан весь Альбион.

08:00 Начался последний отсчет до коронации, передает BBC. До нее остались считанные часы. Вдоль маршрута следования королевского кортежа открылись смотровые площадки, а в центре Лондона «собираются огромные толпы». Многие жители и гости Лондона накануне разбили палатки, собираясь заночевать прямо на месте. Перед Букингемским дворцом установлены трибуны для приглашенных гостей. Среди них будут ветераны вооруженной сил, сотрудники Национальной службы здравоохранения.

Почти 200 военнослужащих из личного состава полков Дворцовой кавалерии, личной охраны британского монарха, начинают собираться в субботу утром. Еще 1000 служащих выстроятся вдоль маршрута процессии, которая будет гораздо менее многолюдной, чем в 1953 году на коронации Елизаветы II. В шествии примут участие более 4000 военнослужащих из Великобритании и стран Содружества с 19 оркестрами. В общей сложности в церемониальных и вспомогательных ролях будут задействованы 9000 военных.

Фото: Isabel Infantes/Keystone Press Agency/Global L0ok Press Места вдоль следования процессии британцы начали занимать заранее. Многие даже заночевали там в ночь с пятницы на субботу

Процессия выдвинется от Букингемского дворца, проследует по улице Мэлл (The Mall), которая ведет к Трафальгарской площади, оттуда свернет на улицу Уайтхолл, проедет по ней до площади перед парламентом, повернет на улицу Броад-Санкчуари и наконец прибудет к Вестминстерскому аббатству. Государя будет сопровождать эскорт из четырех придворных кавалерийских дивизий, в каждой из которых — по 24 лошади. Процессию возглавит конный оркестр Домашней кавалерии из 48 лошадей и музыкантов, среди них — две лошади барабанщиков Атлас и Аполлон.