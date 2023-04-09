Коронация Карла III: что важно знать, будут ли Меган и Гарри Спустя 70 лет Британия вновь увидит церемонию помазания на царство монарха. Что известно о вековых традициях и какие из них нарушит сын Елизаветы II

Фото: royal.uk

В преддверии коронации вышел официальный портрет королевской четы

В Британии начался обратный отсчет: меньше месяца осталось до грандиозных национальных торжеств — коронации Карла III и его супруги Камиллы, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Последний раз корона возлагалась на голову монарха 70 лет назад — 2 июня 1953 года. Елизавете II было тогда 27 лет, ее сыну наследному принцу Чарльзу — четыре года. Теперь 72-летний король готовится к событию, которого ждал всю свою сознательную жизнь. Какие новшества привнесет в тысячелетнюю церемонию Карл III, как она будет проходить и какие сплетни обсуждают британцы в связи с предстоящими торжествами — в обзоре NEWS.ru.

Для чего проводят коронацию

«Коронация — это не только пышные торжества, но и символическая религиозная церемония, которая остается практически неизменной на протяжении тысячи лет. Последние 900 лет она проводится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Службу проводит архиепископ Кентерберийский (самый высокопоставленный священнослужитель англиканской церкви, возглавляемой королем. — NEWS.ru). В его обязанности это входило со времен Нормандского завоевания Англии в 1066 году», — разъясняет официальный королевский портал Royal.uk.

Церемония официально закрепляет роль монарха как главы англиканской церкви и знаменует передачу ему титула и полномочий.

Если не предусмотрено иное, то сразу вслед за монархом коронуется его супруга по облегченной процедуре. Кстати, уже подтверждено, что Камилла получает полноценный титул королевы, а вовсе не королевы-консорта (королевы-супруги), как первоначально писали британские СМИ.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Камилла получает титул королевы

Обязательно ли нужна церемония коронации, чтобы стать королем

Нет, не обязательно, разъясняет BBC. Новый монарх автоматически вступает на престол в момент кончины предыдущего короля или королевы. Так, Карл III стал королем 8 сентября 2022 — у смертного одра почившей Елизаветы II. Елизавета II короновалась спустя почти полтора года после смерти своего отца Георга VI.

Эдуард VIII, дядя Елизаветы, вообще правил, не короновавшись. Он просто не успел, поскольку вступил на престол в январе 1936 года, а уже в декабре отрекся в пользу брата, пожертвовав короной ради возлюбленной — разведенной американки Уоллис Симпсон, с которой не смог бы сочетаться браком, будучи королем.

Фото: Jonathan Brady/AP/TASS Карл III стал новым королем Британии в день смерти своей матери Елизаветы II 8 сентября 2022 года

Как начинается и заканчивается день коронации

День коронации, 6 мая, начнется с торжественной процессии к Вестминстерскому аббатству, а завершится появлением коронованных Карла и Камиллы на балконе Букингемского дворца.

Сколько этапов в церемонии, какой в них смысл

Сама коронация в стенах аббатства пройдет в несколько этапов, напоминает BBC.

Признание

Монарх занимает место возле коронационного кресла, архиепископ Кентерберийский провозглашает его «несомненным королем». Паства и хор произносят «Боже, храни короля!», звучат трубы. Монарх поворачивается на восток, юг, запад и север, показывая себя народу.

Присяга

Суверен клянется править по закону, вершить правосудие и быть верным англиканской церкви. Он произносит слова перед алтарем с Драгоценным жертвенным мечом, который получает из рук архиепископа. Этот акт символизирует, что государство стоит на службе церкви. Король целует Библию.

Помазание

Церемониальная мантия короля снимается (он вообще постоянно переоблачается на протяжении всей церемонии), монарх садится в средневековое коронационное кресло святого Эдуарда, на котором с 1308 года восседали почти все короли Англии, а затем Британии во время помазания на царство.

Это старейший предмет мебели Англии, который до сих пор используется по прямому назначению. Он украшен резьбой и тонкой позолотой, которую все время приходится подновлять. Как писал NEWS.ru, за несколько месяцев до коронации реставраторы вновь срочно приводят кресло в порядок.

Над креслом натянута золотая ткань — балдахин, скрывающий монарха от посторонних глаз. За балдахином происходит сакральная процедура, составляющая главный смысл действа. Архиепископ Кентерберийский помазывает руки, грудь и голову короля маслом, приготовленным по рецепту, который веками хранится в секрете. Известно лишь, что оно изготовлено из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, известной в Новом Завете как место вознесения Христа. Масло содержит эфирные масла — амбру, цветы апельсина, розы, жасмин и корицу. Его заранее освятили в Иерусалиме

В Букингемском дворце также поспешили уведомить общественность: масло, приготовленное для Карла, убежденного защитника природы, не будет содержать никаких ингредиентов, полученных от животных.

Масло помещается в специальную золотую ампулу, созданную в 1661 году к коронации Карла II, тезки нынешнего короля. Эта фигурка выполнена в виде орла с секретом: голова у птички откручивается, внутрь заливается священный елей. А через хитрое отверстие в клюве масло наливают в ложечку XII века. Эта ложечка помазания — самый древний предмет в коллекции королевских регалий. Некоторые историки полагают, что она использовалась при коронации Ричарда I Львиное Сердце.

Инвеститура

Государю вручаются королевские регалии, среди них — королевская держава (золотой шар, увенчанный крестом), которая символизирует религиозный и моральный авторитет монархии, и два скипетра — золотые жезлы, отлитые в 1661 году. Один из них увенчан крестом (и инкрустирован алмазом Куллинан — самым большим и дорогим в мире), другой — эмалированной фигуркой белоснежного голубя, символом справедливости и милосердия. Наконец архиепископ возлагает на голову короля корону.

Возведение на престол и дань уважения

Король покидает коронационное кресло и пересаживается на трон. Пэры и члены королевской семьи мужского пола преклоняют колени перед монархом, чтобы выразить ему свое почтение.

Фото: Shutterstock Коронационное кресло святого Эдуарда XIII века, старейший предмет мебели в Англии, который до сих пор используется по назначению

Сколько дней продлятся торжества

Торжества продлятся три дня: в субботу, 6 мая, пройдет сама коронация в Вестминстерском аббатстве, в воскресенье, 7 мая, будет коронационный концерт в Виндзорском замке, а в понедельник, 8 мая, британцам дадут дополнительный «банковский выходной» (bank holyday) — так в королевстве называют нерабочие дни в честь государственного или общественного праздника.

Пабы, клубы и бары по всей Англии и Уэльсу будут работать два лишних часа в сам день коронации, а также накануне, в пятницу.

Карл и Камилла уже выразили желание, чтобы все жители королевства разделили с ними радость. Британцев призывают устраивать 7 мая уличные вечеринки в своих кварталах (только их нужно заранее согласовывать с полицией, чтобы стражи порядка могли перекрыть движение и обеспечить порядок), а 8 мая — участвовать в волонтерских проектах инициативы «Большая помощь» (Big Help Out initiative).

Фото: Shutterstock Коронация Карла III и Камиллы состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая 2023 года

Кто споет для Карла и Камиллы

В Букингемском дворце пообещали, что концерт в Виндзорском замке 7 мая пройдет с участием «музыкантов мировой величины». Кто именно будет петь для Карла, пока держится в секрете.

Как писал NEWS.ru, ранее британские СМИ сообщали о демарше нескольких звезд, которые якобы отказались участвовать в концерте. Среди них упоминался сэр Элтон Джон, который был большим другом принцессы Дианы. Мол, он не готов предать дружбу с леди Ди, чьей извечной соперницей была Камилла. Кроме того, в концерте примет участие специально созванный коронационный хор. Он будет любительским. В Букингемском дворце сообщили, что в него отобрали представителей Национальной службы здравоохранения (дань героизму медиков, боровшихся с пандемией), диаспор беженцев, ЛГБТ-сообщества и «людей с нарушением слуха».

Карл III лично отобрал 12 произведений, которые прозвучат на концерте. Среди них — музыка, написанная знаменитым английским композитором Эндрю Ллойдом Вебером, автором рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки». Также прозвучит греческая православная музыка в память об отце короля — принце Филиппе, который родился в Греции.

Концерт также будет включать танцы и мелодекламацию. Королевские репортеры полагают, что Карлу прочитают сцены из его любимого Шекспира. В воскресенье британцев также ждет грандиозное световое шоу с использованием лазеров и дронов. При этом в целях энергосбережения в Букингемском дворце решили не зажигать маяки по всей стране, что входило в традицию прежних коронаций.

Фото: Shutterstock На следующий день после коронации, 7 мая, в Виндзорском замке состоится коронационный концерт

Что известно о коронах для Карла и Камиллы

Карл III, как и его мать, будет короноваться короной святого Эдуарда 17 века. Она сделана из чистого золота, украшена 444 драгоценными камнями и весит 2,23 кг. Корона настолько тяжела и неудобна (как отмечают исследователи, «непонятно, где у нее зад, а где перед»), что Его Величество наденет ее лишь непосредственно в минуты коронации. Ближе к концу церемонии он также водрузит на голову государственную императорскую корону, созданную для его деда Георга VI. В ней же он предстанет перед народом на балконе Букингемского дворца.

С императорской короной связан один щекотливый момент. Ее украшает знаменитый алмаз Куллинан II, который еще называют «Малой звездой Африки». Это один из осколков большого Куллинана, подаренного королю Эдуарду VII на его 66-й день рождения правительством Трансвааля — бывшей британской колонии на территории нынешней Южной Африки. Как раз в эти недели в Британии обострились дискуссии о колониальном прошлом, а Карл III лично дал понять, что «готов поддержать исследования» о связях монархии с работорговлей.

Тем не менее колониальный трофей будет блистать на челе монарха. А вот другой скандальный драгоценный камень — древний индийский бриллиант Кохинур, которым инкрустирована корона королевы Елизаветы, из церемонии исключат. Именно по этой причине Камилла будет короноваться не ею, а короной королевы Марии 1911 года. Ее уже забрали из экспозиции лондонского Тауэра и перенесли в королевские мастерские, где ее подгонят под параметры Камиллы.

К тому же королевский ювелир «внесет в изделие некоторые незначительные изменения в соответствии с давней традицией, согласно которой вставка драгоценных камней уникальна для каждого конкретного случая и отражает индивидуальный стиль супруги монарха».

«Это первый случай в новейшей истории, когда для коронации королевской супруги используют уже существующую корону и переработают ее, вместо того чтобы заказать новую. Такое решение принято в интересах устойчивого развития [которое активно продвигает Карл III]», — признает BBC.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Императорскую корону Британии украшает бриллиант Куллинан II — колониальный трофей из Африки

Как Карл III поменяет церемонию

В преддверии коронации выпущен новый официальный фотопортрет королевской четы, Карл и Камилла уже поставили его на свои аватарки в соцсетях, передает The Daily Mail.

Как сообщает BBC, многие детали коронации Карла III, которой дали кодовое название «Золотая держава» (The Golden Orb), пока держатся в секрете, но кое-какие утечки из Букингемского дворца все же просочились наружу. Как ожидается, церемония будет «короче и скромнее», нежели коронация Елизаветы II, которая длилась три часа. У специальной коронационной комиссии остаются считаные дни, чтобы окончательно определиться, от каких традиционных элементов отказаться, какие оставить, а что добавить.

Ранее СМИ сообщали, что сценаристы пишут специальные роли для внуков Камиллы — возможно, они будут держать балдахин над головой бабушки в торжественный момент. Такого в Британии еще не случалось. Кстати, сам Карл четырехлетним мальчиком наблюдал за коронацией матери из зала, но не принимал непосредственного участия в самой церемонии. Его младшую сестру Анну и вовсе не взяли в аббатство, ведь его было всего два года.

Какие еще новшества ожидаются на коронации Карла III

Сама служба в аббатстве впервые будет «многоконфессиональной, с участием представителей всех [основных] религий». Вестминстерское аббатство объявило, что «впервые посетители смогут пройтись по средневековому настилу, на котором будет коронован король Карл, но при условии, что они снимут обувь».

Не исключено, что Его Величество что-то поменяет в тексте своей клятвы, как это уже случалось. Карл III наконец избавил мужчин королевской семьи от обязанности преклонять перед ним колено. Это послабление не коснется лишь старшего сына короля принца Уэльского Уильяма. Наследнику престола все же придется встать на колени перед отцом и поклясться ему в верности «душой и телом».

Дресс-код для гостей сделают, скорее всего, «более современным и менее жестким», чем 70 лет назад. А самих гостей будет в четыре раза меньше. В 1953 году на коронацию Елизаветы II пригласили около 8 тысяч человек, на этот раз их будет около 2 тысяч — именно столько и вмещает Вестминстерское аббатство. Приглашения разошлют за две недели до церемонии.

Фото: royal.uk Коронация Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года

Какие тайны хранят поздравительные открытки

Дизайнером пригласительных открыток, которые разосланы гостям, выступил художник-геральдист Эндрю Джеймисон — член Гильдии работников искусства, в которой почетным членом состоит сам король. Как рассказывает сайт Royal.uk, иллюстрации Джеймисона «вдохновлены рыцарскими темами легенды о короле Артуре».

«Он украсил приглашения полевыми цветами и растениями: ландышами, васильками, дикой земляникой, шиповником, колокольчиками и веточками розмарина, а также обитателями полей и лесов — пчелами, бабочками, божьими коровками, крапивниками и малиновками. Цветы появляются по три, это символизирует, что король будет третьим монархом с таким именем. Буква С — это Карл и Камилла. С неё начинаются их имена в английском», — объясняет Telegram-канал «Все могут короли».

Фото: royal.uk Пригласительные открытки на коронацию Карла III и Камиллы

Прилетят ли Меган и Гарри на коронацию

Главная интрига, которая волновала британцев последние недели и месяцы, прилетят ли на коронацию «мятежный» принц Гарри с супругой Меган и их старшим сыном Арчи. На фоне скандальных откровений герцога и герцогини Сассекских это было вовсе не очевидно. В конце концов Карл III все же направил им приглашение, однако Гарри и Меган, судя по всему, его отвергли.

Как утверждает журналистка и биограф королевской семьи Анджела Левин, пара якобы потребовала от организаторов коронации, чтобы им разрешили появиться на балконе Букингемского дворца вместе с королем и королевой 6 мая. А заодно спеть Happy birthday для Арчи, которому как раз 6 мая исполнится четыре года. Однако, по данным инсайдеров королевской семьи, Его Величество «четко дал понять, что на балкон выйдут только работающие члены королевской семьи». В этом решении Карла нет ничего личного, ведь коронация — дело не семейное, но государственное. А Меган и Гарри добровольно сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Также из Белого дома произошла утечка о том, что среди ВИП-гостей не будет президента США Джо Байдена. Вместо него в Лондон отправится первая леди США Джилл Байден.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл и принц Гарри, скорее всего, пропустят церемонию

Как мир узнает о коронации

Второй раз в британской истории коронацию будет транслировать телерадиокомпания BBC. Как писал NEWS.ru, несколько недель назад ее сотрудники угрожали устроить 6 мая общенациональную забастовку, но передумали.

Прецедент был создан Елизаветой II. Молодая королева лично настояла на том, чтобы ее коронацию на весь мир показали подданным по телевизору, несмотря на сопротивление премьер-министра Уинстона Черчилля.

«Впервые более 100 миллионов человек в Великобритании, многих странах Европы и на Американском континенте смогли наблюдать за этим событием по телевизору. Для 1953 года это было практически невероятно, а в тот день повсюду были камеры», — рассказывают авторы немецко-французского документального фильма «Архивные тайны. Коронация».

Тогда по одну сторону баррикад находилась телевизионная служба BBC во главе с генеральным директором корпорации сэром Иэном Джейкобом, по другую — комиссия по коронации и сэр Уинстон Черчилль: «организационному комитету претила сама мысль о том, что простые люди соберутся в пабах и сквозь табачный дым будут следить за событиями в Вестминстерском аббатстве».

В конце концов премьер пошел на попятную. «Репортерам BBC было предписано показать свои телекамеры настоятелю Вестминстерского аббатства. Телевизионщики объяснили придворным, что технология уже позволяет им обойтись без софитов и никому не придется накладывать специальный грим. Так, 8 декабря 1952 план коронации был изменен в пользу телетрансляции», — заключают историки.