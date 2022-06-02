Владычица дельфинов и китов: 10 малоизвестных фактов о Елизавете II Впервые в истории Британии королева отмечает платиновый юбилей — 70 лет на троне. NEWS.ru собрал редкие факты о Ее Величестве

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

В Великобритании начались торжества по случаю платинового юбилея королевы — 70-летия Елизаветы II на троне. Такое в истории Альбиона происходит впервые. Грандиозные торжества будут проходить с 2 по 5 июня. К этой дате The Guardian, Sky News и другие СМИ собрали малоизвестные факты о Елизавете II. Знакомим с самыми любопытными из них читателей NEWS.ru.

Елизавета II стала самым долгоживущим монархом в истории Великобритании еще в сентябре 2015 года, обогнав свою прабабку, легендарную королеву Викторию на 23 226 дней, 16 часов и 24 минуты. В распоряжении Ее Величества девять королевских тронов: шесть в Букингемском дворце, два в Вестминстерском аббатстве и один в палате лордов.

Фото: Tim Ireland/Global Look Press Tовары, выставленные на продажу возле площади Пикадилли в рамках подготовки к празднованию платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне

При рождении крошки Лиззи в 1926 году присутствовал министр внутренних дел королевства. Эта необычная традиция, требовавшая присутствия высокопоставленного политика на королевских родах, закончилась в 1948 году с рождением сына Елизаветы принца Чарльза. Будущая королева никогда не ходила в школу. Британская королева свободно говорит по-французски, чему научилась у своих французских и бельгийских гувернанток.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press Королева Мария с принцессой Елизаветой в её первый день рождения в 1927 году

Елизавета II проходила военную службу. Она вообще стала первым членом королевской семьи, служившим в Вооруженных силах Британии. В 1945 году будущая королева присоединилась к Женскому вспомогательному территориальному корпусу (ATS) во время Второй мировой войны. Принцесса Елизавета, которой на тот момент не исполнилось даже двадцати, служила в качестве водителя грузовика.

Фото: Royal Collection Trust/ © Her Majesty The Queen 2017 Елизавета на военной службе

Елизавета получила в подарок первого корги на свое 18-летие в 1944 году. Собачку звали Сьюзен. Она даже сопровождала хозяйку в свадебном путешествии. Однажды Сьюзен укусила за лодыжку королевского часовщика Леонарда Хаббарда. Когда любимица ушла в мир иной, королева лично сделала надпись для ее надгробия. У Сьюзен есть своя страничка в британской Википедии. Своих нынешних корги Елизавета II подкармливает тостами и мармеладом — это выяснил репортер Daily Mirror, устроившийся в королевский дворец лакеем.

Кадр из мультфильма «Королевский корги»

Фонд королевской коллекции ведет учет животных, подаренных королеве. Среди них четыре лебедя, множество лошадей (кстати, к платиновому юбилею президент Франции Эммануэль Макрон отправил Ее Величеству грациознейшую лошадь серой масти, а заодно седло и кавалерийскую саблю), два карликовых гиппопотама, нильский крокодил, ягуары, ленивцы из Бразилии и два черных бобра из Канады. Ей также дарили ананасы, яйца и креветок. Однажды супруг Елизаветы принц-консорт Филипп, отличавшийся своеобразным чувством юмора, подарил жене... стиральную машинку.

Фото: DPA Королева Елизавета II (слева, в яркой шляпе) наблюдает за конным представлением в Гут Ширензее 24 мая 1978 года

Королева, в прошлом владычица морей, и по сей день считается владелицей всех неокольцованных лебедей на Темзе. В ее свите есть специальная должность хранителя лебедей. Елизавете также принадлежат все дельфины и киты в британских водах. Обычай восходит к статуту 1324 года, который действует и в XXI веке, наделяя этих морских животных титулом «королевские рыбы».

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com Королевские лебеди, обитающие на реке в Виндзоре

Елизавета II почти не плакала на публике. Исключением стала грустная церемония вывода из эксплуатации королевской яхты Britannia в 1997 году, на которой она объездила весь свет. Во время мероприятия Ее Величество не смогла сдержать слез. Теперь видавшее виды судно мирно покоится на водах в порту Эдинбурга как корабль-музей. Каждый год его посещают более 250 тысяч человек.

Фото: Wolf-Dieter Pfeiffer/dpa/Global Look Press Королева Елизавета II и принц Филипп садятся на свою яхту «Британия» в гавани Киля

Подолы юбок королевы специально утяжеляют, чтобы они случайно не поднялись вверх от ветра. А вот проймы ее пальто, по слухам, щедро обрезаны, чтобы Ее Величеству было легче жестикулировать. Еще одно правило дресс-кода: Елизавета II должна всегда появляться на публике в одежде яркого цвета. И это вовсе не прихоть, но часть строгого протокола.

Фото: i-Images / Pool/Global Look Press Королева Елизавета II посещает колледж Гуденаф

За время своего правления Елизавета II провела более 21 000 встреч. А еще отправила за всю жизнь 300 000 поздравительных писем долгожителям. Свое первое электронное письмо королева отправила в 1976 году с военной базы.

Фото: Kremlin Владимир Путин на приеме в честь королевы Великобритании Елизаветы II и герцога Эдинбургского

Королева пьет джин и французский вермут с лимоном и льдом перед обедом, бокал вина и сухой джин-мартини за обедом, а перед сном — бокал шампанского. Эти пикантные подробности в 2015 году поведал миру бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди. В личной гостиной Ее Величества в имении Балморал есть подушка с вышитыми на ней словами: «Хорошо быть королевой».