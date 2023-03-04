Элтон Джон не споет для Карла? Топ-5 скандалов вокруг коронации В Британии полным ходом идет подготовка к церемонии века — посвящению в монархи сына Елизаветы II. Но кое-что пошло не по плану

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Карл III 6 мая коронуется в Вестминстерском аббатство

Чуть больше двух месяцев осталось до коронации Карла III. Церемония в Вестминстерском аббатстве, о которой 74-летний сын Елизаветы II мечтал всю свою сознательную жизнь, объявлена на 6 мая. «Впервые за 70 лет в Великобритании коронуют монарха. Традиция остается неизменной более 1000 лет. Британская церемония — единственная в своем роде, которая сохранилась в Европе до наших дней. Но подготовка к ней идет не очень гладко. Обречена ли коронация на провал или Карл успеет все уладить?» — вопрошает американский журнал W Magizine. Чем обеспокоен Виндзорский дворец — в обзоре NEWS.ru.

Звезды игнорируют концерт?

В церемониале торжеств под кодовым названием «Золотой шар» предусмотрен коронационный концерт. Грандиозное шоу пройдет в Виндзорском замке 7 мая — на следующий день после основного ритуала.

Только вот маленькая загвоздка. Если верить сообщениям, с «бронированием» артистов возникли проблемы. Кажется, никто не хочет выступать на большой вечеринке Карла, — признает журнал The Cut.

Фото: shutterstock Певица Адель отказалась петь для Карла III

Как разузнал таблоид The Daily Mail, приглашение выступить в честь коронации Карла III уже отклонили певица Адель и музыкант и актер Эд Ширан. У Ширана хотя бы есть уважительная причина — в это время он будет гастролировать в Техасе. А вот мегапопулярная вокалистка, завоевавшая десять «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар» за исполнение хита Skyfall в фильме про Джеймса Бонда, отказала королю без всяких объяснений. Притом что десять лет назад в Букингемском дворце она получила из рук тогда еще наследного принца Чарльза орден Британской империи.

Говорят, Его Величество очень хотел бы видеть Адель на церемонии. Бьюсь об заклад, королю нравится ее альбом о разводе! — язвительно намекнул колумнист The Cut на неудачный брак Чарльза и принцессы Дианы.

Также ходят слухи, что были приглашены, но отказались петь для Карла III сэр Элтон Джон и блиставшая в 90-е годы поп-группа Spice Girls (кто бы мог подумать, что король — фанат «перчинок»). The Sun утверждала, что по такому знаменательному поводу все пять солисток даже собирались поначалу воссоединиться. Однако в итоге они «не смогли выкроить время в своих безумно загруженных графиках». «Каким бы заядлым роялистом ни был Дэвид Бэкхем, ему, похоже, не удалось убедить супругу Викторию тряхнуть стариной ради монархии», — пишет W Magazine.

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Сэр Элтон Джон был большим другом принцессы Дианы. Камиллу он не жалует

С Элтоном Джоном все просто: он трепетно дружил с принцессой Дианой и даже пел на ее похоронах в 1997 году. Не исключено, что он не готов предать память леди Ди, ведь теперь балом правит ее извечная соперница Камилла.

«Так не лучше ли вовсе отменить концерт и тем самым сохранить лицо?» — задается вопросом издание. Впрочем, автор бестселлера «Король: жизнь Карла III» Кристофер Андерсен уверен: хоронить королевскую вечеринку рано. На концерте в честь коронации могут с удовольствием выступить такие звезды, как Лайонел Ричи, Кайли Миноуг, Мадонна и Андреа Бочелли, ставший звездным гостем на платиновом юбилее Елизаветы II в прошлом году.

Между тем главная британская телерадиокорпорация BBC, которая будет в прямом эфире показывать и концерт, и коронацию, внезапно пригрозила срывом трансляции. Коллектив телеканала проголосовал за крупнейшую забастовку за последние 13 лет в знак протеста против сокращения региональной сетки вещания. Первая состоится 15 марта — BBC собирается прервать объявление правительства о бюджете. Не исключено, что следующими жертвами станут коронация и Евровидение. «Если событие не показали по BBC, значит, его и не было», — шутят британцы. Однако в Букингемском дворце надеются все же договориться со строптивыми телевизионщиками.

Нелюбимая королева

Фото: royal.uk Карл III и Камилла готовятся к коронации

За два месяца до коронации в Британии все еще царит неразбериха с будущим статусом супруги Карла III — Камиллы. Как писали все британские СМИ, незадолго до кончины Елизавета II благословила невестку стать королевой-консортом (то есть королевой-супругой), когда пробьет час. Когда 8 сентября 2022 года Ее Величество скончалась, наследный принц Чарльз автоматически превратился в короля Карла III (для вступления на трон не нужна коронация), а вместе с ним новый статус обрела и Камилла. Однако, как разузнала The Daily Mail, Букингемский дворец «пошел дальше завещания Елизаветы II»:

Скорее всего, после 6 мая Камилла будет зваться просто королевой, без всяких дополнительных атрибутов. Тем самым ее вес в глазах британской нации должен вырасти.

А ведь в 2005 году, когда Чарльз брал в жены Камиллу, она была нелюбима большинством британцев. За спиной пары маячила тень покойной Дианы, и «многие думали, что Камиллу вообще никогда не назовут королевой».

Собственно, Чарльз тогда публично дал обещание, что Камилла никогда не станет королевой. В принципе, от него никто не требовал таких клятв, но он во всеуслышание это заявил. Елизавета II его от этих слов «очистила» своим авторитетом, — напомнила NEWS.ru журналист-международник, эксперт по политике Британии и автор Telegram-канала «Все могут короли» Ариадна Рокоссовская. — Но все упирается в исполнение обязанностей. И тут возникает очень много вопросов. Ведь если гипотетически предположить, что с Карлом что-то случится, Камилла в качестве королевы может и занять престол. Тогда британской монархии придет конец. Ее как ненавидело большинство английских домохозяек, так и не ненавидит.

Загвоздка еще и в том, что официального титула «королева-консорт» в Великобритании... не существует в принципе!

Фото: royal.uk Когда Камилла Паркер-Боулз выходила замуж за принца Уэльского, британцы не видели в ней будущую королеву

Такая должность есть в Швеции, но не в Британии, — объясняет Ариадна Рокоссовская. — У короля Георга VI (отца Елизаветы II) была жена Элизабет Боуз-Лайон. Когда он умер, она стала королевой-матерью при королеве Елизавете. Перед этим был король Георг V, его жена королева Мария тоже не была никаким консортом. Не говоря уже о супруге Елизаветы II Филиппе, который не были ни королем, ни принцем-консортом, а был исключительно герцогом Эдинбургским. Поэтому тут явно возникла какая-то путаница, и в Букингемском дворце должны выпустить какие-то разъяснения.

Внуки соперницы Дианы против 1000-летней традиции

В СМИ просочилась еще одна невероятная подробность. Король и королева нарушат тысячелетнюю традицию, и в церемонии 6 мая официально примут участие внуки Камиллы (а их у нее пятеро!). Специально для них в протоколе коронации пропишут отдельную роль. Не исключено, что им позволят держат балдахин над головой бабушки в самый торжественный момент миропомазания. Прежде эту миссию возлагали на герцогинь, но Камилла дала понять, что против. Королевские эксперты называют решение «смелым шагом», а некоторые пользователи соцсетей — «неслыханной дерзостью».

Напомним, брак Карла и Камиллы — второй по счету. Общих детей, а значит, и внуков у пары нет.

Источники в Букингемском дворце утверждают, что возможное участие внуков Камиллы в коронации вызывает напряженность. По некоторым данным, Кейт и Уильям рассматривают возможность включить в церемониал своего старшего сына — 9-летнего принца Джорджа, второго в очереди на престол. Во дворце считают совершенно неприличным обсуждать возможную роль внуков королевы, не обсуждая также роль внуков короля. Но если место найдется и для тех, и для других, это будет символизировать единство королевской семьи, — признает The Telegraph.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Камилла хочет привлечь к церемонии своих внуков

Любой из вариантов станет новаторским. Это самое серьезное изменение по сравнению с коронацией Елизаветы II в 1953 году. Тогда четырехлетний Чарльз просто наблюдал за мамой из зала.

Вот очередное доказательство, что король Карл III и королева-консорт не боятся немного потрясти традиции. В коронации отразятся реалии современной жизни, где смешанные семьи — обычное дело, — заключает The Sunday Times.

Гарри и Меган выгоняют из дома

Но как тогда быть с другими королевскими внуками — детьми Меган и Гарри? Пока вообще неясно, будет ли семья «мятежного принца» — постоянного источника головной боли для Виндзоров — присутствовать на коронации. И это одна из главных интриг.

Пока скандальной паре не было официально отказано в приглашении. Но, кажется, тучи в Лондоне сгущаются. На днях стало известно, что герцога и герцогиню Сассекс выселяют из собственного дома. Как подтвердил их пресс-секретарь, Гарри и Меган получили письменное уведомление немедленно освободить коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка к западу от Лондона.

Это сенсация. На такое развитие событий никто не рассчитывал, — признал королевский комментатор Ричард Фицуильямс. — Очевидно, Гарри и Меган думали, что могут безнаказанно атаковать институт монархии ради обогащения.

Фото: royal.uk Карл III потребовал от Гарри и Меган освободить коттедж Фрогмор

Предполагалось, что исторический коттедж Фрогмор с 10 спальнями будет служить главной резиденцией пары — так распорядилась еще при жизни Елизавета II. Но в 2020 году случился «мегзит» — Гарри и Меган отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, сбежали из дворца и уехали подальше в Южную Калифорнию, откуда принялись обвинять Виндзоров в дискриминации и других смертных грехах.

Газета The Sun выяснила, что король распорядился начать процесс выселения младшего сына и невестки 11 января 2023 года — на следующий день после выхода скандальных мемуаров Гарри «Запасной». «Это явный сигнал перед коронацией, что их больше не хотят видеть», — заключает издание.

Напомним, до этого Гарри и Меган вынесли сор из королевской избы в трех телеинтервью и нашумевшем сериале на Netflix. Тогда младший сын Дианы и Чарльза дал понять, что ждет извинений как от отца, так и от старшего брата Уильяма за все нанесенные обиды.

Многое может произойти [до коронации]. Дверь открыта всегда. Мяч на их стороне. Нам многое надо обсудить. И я действительно надеюсь, что они захотят сесть и поговорить об этом, — так Гарри ответил в январе на вопрос ведущего ITV Тома Брэдби о том, планирует ли лететь в Лондон 6 мая.

Фактически Гарри и Меган шантажируют несчастного Карла угрозой бойкотировать главное событие его жизни. Требования, чтобы король перед ним извинился, королевские эксперты называют «бредом».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Гарри и Меган рискуют не попасть на коронацию

Не думаю, что Его Величество намерен извиняться за что-либо в настоящее время. Ровно наоборот. В королевской семье все еще кипит возмущение. Во дворце затаили большую обиду на Гарри, — рассказал осведомленный собеседник The Daily Mail.

Другой источник таблоида уточнил, что монарх все же «готов поговорить с сыном, потому что любит его». Но вот Уильям «не в настроении для какого-либо разговора».

Сообщается, что Уильям кипит от ярости из-за многочисленных оскорбительных инсинуаций, прозвучавших из уст Гарри. Эти нападки затронули и его супругу принцессу Уэльскую Кэтрин, и всю королевскую семью, — подтвердила в эфире Fox News Digital комментатор королевской светской хроники Хилари Фордвич.

Трон вышел из строя

В преддверии торжеств 6 мая британские реставраторы срочно приводят в порядок коронационное кресло в Вестминстерском аббатстве, на котором будет восседать Карл III. Как передает Reuters, на этом троне на протяжении 700 лет короновались монархи Англии, а затем Британии, включая легендарного Генриха VIII Тюдора (того самого, который казнил супругу Анну Болейн и назначил себя первым главой Англиканской церкви), королеву Викторию и Елизавету II. Внезапно на нем обнаружились «неподобающие надписи».

Фото: Westminster Abbey На этом троне в Вестминстерском аббатстве на протяжении 700 лет короновались монархи Англии, а затем Британии

Дубовый стул был изготовлен примерно в 1300 году и покрыт сусальным золотом, расписан дивными узорами и инкрустирован цветным стеклом. С тех пор самый старый предмет мебели в аббатстве пережил множество перипетий. Он пострадал во время взрыва бомбы в 1914 году (его устроили суфражистки — активистки Женского общественно-политического союза). В 1950 году шотландские националисты похитили из-под его сиденья древнюю реликвию — камень Сконе. Наконец, кусочки дерева отпиливали на сувениры. С 2010 года специалисты каждые шесть месяцев подновляют тончайший слой позолоты и очищают трон.

Однако перед самой коронацией Карла III выяснилось, что старинное кресло изрезано «граффити» XVIII–XIX веков. В основном их оставили озорные школьники прошлых столетий, приходившие на экскурсии в Вестминстерское аббатство. Одна из таких надписей, нацарапанная прямо на сиденье, подкупает своей непосредственностью: «Р. Эббот спал в этом кресле 5–6 июля 1800 года». Судя по всему, короноваться на таком троне Карлу III не пристало. А значит, обаятельным приметам прошлого, которые тоже стали частью истории, суждено кануть в Лету ради благопристойности ритуала.