Король в капусте: Карл III впервые отмечает день рождения на троне Новому британскому монарху исполнилось 74. Что известно о старшем сыне Елизаветы II — чудаке, энтузиасте и юмористе?

Фото: IMAGO/Thomas Gadd/Global Look Press

Британскому королю Карлу III в понедельник, 14 ноября, исполняется 74. Это еще не юбилей, но зато первый день рожденья нового монарха, который он отмечает на троне. Хотя сбылась заветная мечта Чарльза (в русской транскрипции он раздваивается на «Карла» в королевской ипостаси и «Чарльза» как принца) — править Британией, он по-прежнему остается в тени двух женщин, уже покойных. Многие до сих пор воспринимают его, в первую очередь, как «сына Елизаветы II» и «бывшего мужа Дианы». NEWS.ru решил напомнить читателям некоторые примечательные факты из жизни Его Величества, известного непростым нравом, чудачествами и чисто английским чувством юмора.

Без повивальных министров

Карл III — последний правитель Британии, который появился на свет в стенах Букингемского дворца, а не в родильном отделении больницы (как впоследствии его наследник Уильям и младший сын Гарри). Зато впервые в истории королевства при его родах не присутствовал министр внутренних дел. По традиции ему надлежало засвидетельствовать рождение законного наследника престола, но принцесса Елизавета (через три года она станет королевой Елизаветой II) решила покончить со средневековым церемониалом, все-таки на дворе стоял 1948 год.

Младенца Чарльза взвесили — в нем оказалось 7 фунтов и 6 унций. Счастливый молодой отец, герцог Эдинбургский Филипп в это время играл в сквош со своим личным секретарем — присутствовать при родах высочайшим особам мужеского пола не полагалось. А вот сам Чарльз впоследствии будет находиться рядом с принцессой Дианой в лондонской больнице Святой Марии при появлении на свет обоих их сыновей в 1982-м и 1984 году.

Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Карл III с родителями и сестрой

Чарли Оттопыренные уши

Карл III — первый британский монарх, который ходил в школу и сидел за партой вместе со своими будущими подданными. Правда, некоторое время наследника все же обучали на дому, но уже в восьмилетнем возрасте отравили в престижную школу Hill House на западе Лондона. Позже Чарльз перешел в частную школу-интернат Gordonstone в Шотландии, которая была известна суровой дисциплиной.

Наследный принц никогда не был отличником, учителя ставили старшему сыну королевы по-нашему четверки и даже тройки. А директор настоятельно рекомендовал родителям записать сына в секцию футбола, где все ученики общаются на равных. Впрочем, вовсе не Чарли смотрел на них свысока. Напротив, королевского сына обзывали толстяком и дразнили за оттопыренные уши. Мальчик каждую неделю писал тоскливые письма домой, во дворец и предпочитал проводить время в одиночестве.

Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил высшее образование: после окончания школы он не сразу отправился служить в армию, а сначала отучился в Кембриджском университете. В 1970 году он стал бакалавром в области искусств (археологии и антропологии), а спустя пять лет получил и степень магистра. Наследный принц вдохновил на получение высшего образования и своего телохранителя — тому так понравилось грызть гранит науки, что он тоже прилежно прослушал курсы и сдал выпускные экзамены заодно с боссом.

Карл III свободно говорит по-французски и по-немецки — так утверждают открытые источники. А еще он был единственным принцем Уэльским, кто хотя бы немного овладел валлийским языком. В сериале «Корона» (The Crown) посвятили целую серию тому, как в 1969 году, перед официальным вступлением в этот титул Чарльз провел семестр университете Аберистуита, где брал уроки валлийского у политика-националиста. Правда, свои лингвистические способности король оценивает скромно и стесняется публично говорить на наречии кельтов.

Фото: AP/TASS

Тайны «Старика из Лохнарага»

Карл III — единственный в мире король, написавший детскую книжку. Сказочная повесть «Старик из Лохнагара» (The Old Man of Lochnagar) вышла в 1980 году. Это волшебные истории, которыми наследный принц когда-то развлекал младших братьев Эдварда и Эндрю в королевском поместье Балморал, где мальчики проводили летние каникулы. Оказывается, прямо под боком у Виндзоров, в недрах горы Лохнагар есть таинственная пещера, где поселяется один старик, сбежавший от сильных мира сего. В лучших традициях английского нонсенса отшельник затаскивает в пещеру главное благо цивилизации — ванну. Но попытки принять водные процедуры приводят к неизбежному — он заливает соседей. Ими оказываются гормы — шотландские эльфы из клана пикси, которые повелевают произрастанием полевых цветов в Шотландии. Их подземному мирку грозит не только потоп, но и пожар, ведь человеческий пришелец пытается согреть свою ванну дровами, — злосчастный антропогенный фактор в действии. Во время невероятных приключений главного героя в духе кэрролловской «Алисы» у него растет экологическое самосознание, а в сочинителе уже тогда проступил борец с глобальным изменением климата.

Карл III — страстный художник, которому талант передался от прапрабабки королевы Виктории. С детства он рисовал акварели, особенно хорошо ему удавались «изображения картин природной красоты» — пейзажи с горами и озерами. Есть архивные снимки наследного принца с мольбертом и кистью в Альпах. Сам Чарльз скромно называет себя «всего лишь восторженным любителем», но это не мешает ему состоять в Королевской академии художеств и в Королевском обществе любителей акварели и успешно продавать свои картины, за которые будущему королю удалось выручить более $2 млн.

Карл III еще и музыкант. С детства его учили на фортепиано и трубе. Во время учебы в Кембридже он играл на виолончели, а также пробовал себя в студенческом театре. Сохранились кадры, на которых принц Чарльз на сцене репетирует в постановке... «Тихого Дона»!

Фото: imago-images.de/Global Look Press Карл III и принцесса Диана

Король — нарушитель протокола

Всю свою жизнь Карл III только и делает, что нарушает все мыслимые и немыслимые протоколы. У британских журналистов собралась уже целая копилка чудачеств Виндзора. Вот лишь некоторые примеры.

Однажды в 2013 году принц Чарльз на ходу... съел устрицу, хотя протокол категорически не рекомендует членам королевской семьи во время публичных мероприятий употреблять в пищу моллюсков «во избежание пищевого отравления».

Наследным принцам и вообще членам британской королевской семьи не разрешается раздавать автографы, чтобы у мошенников не появилось лишней зацепки. Однако в 2010 году, во время поездки вместе с супругой Камиллой в графство Корнуолл, пострадавшее от наводнения, Чарльз неожиданно откликнулся на просьбу местного жителя и расписался на протянутом листке бумаге. Charles 2010 — начертал Его Высочество, извинившись за «неустойчивый» почерк. Это сущая правда: никто из подчиненных не может разобрать писанину Чарльза, которую негласно прозвали «паучьи каракули».

Пока была жива королева Елизавета II, Чарльз вечно шокировал ее тем, что проявлял чувства на людях и прилюдно целовался — вначале с принцессой Дианой (их поцелуй на благотворительном матче по поло в 1985 году умилил всю Британию, которая потом не могла поверить в размолвку самой популярной пары королевства), а затем и со второй женой Камиллой.

Фото: Zuma\TASS

Король — фокусник и гомеопат

Карл III — любитель магии и фокусов. Как пишет Politico, в 1975 году наследный принц был принят в «Магический круг» (The Magic Circle) — британскую организация, которая занимается «продвижением магического искусства» в королевстве. Для этого Чарльз в качестве экзамена выполнил некий «трюк с чашкой и мячом».

Карл III никогда не путешествует налегке, даже в поездках по стране он берет с собой ортопедическую кровать, а еще несколько акварелей собственной кисти, с которыми не расстается.

Чарльзу сильно доставалось от прогрессивной общественности за покровительство гомеопатам. Он увлекается нетрадиционной медициной и всякими экспериментами. Однажды, как писали СМИ, наследный принц пытался вылечить насморк, намазав себе крылья носа зубной пастой.

Чарльз всю жизнь покровительствует «зеленым проектам», и его раритетный Aston Martin теперь ездит на биоэтаноле, который получают при производства вина и ферментации сыра. Однажды принц признался: «Я с удовольствием разговариваю с растениями и деревьями, слушаю их. Я думаю, что это абсолютно необходимо». А кабинет принца Уэльского писал на своей страничке, что всякий раз, когда Чарльз сажает дерево, «он дружески встряхивает ветку, чтобы пожелать ей удачи». Кстати, в своем шотландском поместье Дамфриз-хаус наследник устроил ферму органического земледелия, где выращивает морковку, лук и, конечно же, капусту — все это отправляется в местные рестораны и на рынки.

Король — потомок Дракулы и крестный отец лягушки

Британские хроники утверждают, что Карл III — прямой потомок... Дракулы. Генеалоги доказали родство предков Елизаветы II с господарем Валахии XV века Владом Цепешем, который послужил прототипом вампира. Кстати, в 2017 году румыны наградили Чарльза титулом «Принц Трансильвании».

Вообще, каких только титулов, регалий и почетных званий нет в копилке короля: канадские индейцы перенесли на него имя одного из своих вождей — Рыжего Ворона, масаи в Танзании нарекли Чарльза «Тот, кого коровы так сильно любят, что взывают к нему, когда им приходится нелегко»,

А в честь самого принца Чарльза за его вклад в спасение тропических лесов назвали ручную древесную лягушку — Hyloscirtus Princecharlesi. Она считалась вымирающим видом, но случайно была обнаружена в Эквадоре живой и невредимой. Со своей протеже Чарльз радостно сфотографировался. По справедливости теперь лягушку надлежит повысить до королевского звания.