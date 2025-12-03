Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме объяснили причины ссор в семье Карла III

Депутат Вассерман: Карл III не справляется со свалившимися на него полномочиями

Чарльз Филипп Артур Джордж Чарльз Филипп Артур Джордж Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press
После восшествия на престол Карл III оказался на ином уровне полномочий, а привычные неформальные отношения с родными начали его напрягать, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, британский монарх пока не умеет справляться с свалившимися на него обязанностями.

Как отметил Иисус Христос: «Везде пророк, только не в доме своем и не в отечестве своем». Близкие относятся к нему так, как привыкли давным-давно. Король пытается объяснить, что его положение изменилось, и требует от родных поддержки в выполнении новых обязанностей, — сказал Вассерман.

По словам парламентария, скандалы в монаршей семье начались еще при матери нынешнего короля. Однако они активно маскировались ею.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что 65-летний брат Карла Эндрю больше не имеет права называться принцем, утрачивает все королевские титулы и должен немедленно покинуть свой особняк Royal Lodge, расположенный в Виндзорском поместье. Король принял решение дистанцироваться от родственника, которого обвиняют в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

принцы
король
принц Уильям
Карл III
