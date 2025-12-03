Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, какие реформы принц Уильям готовит для британской монархии

Британовед Лаврентьева: принц Уильям будет ближе к народу, чем Карл III

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Британский принц Уильям уже сейчас демонстрирует более современный подход, чем его отец, и делает акцент на социальной повестке, экологии, ментальном здоровье и прозрачности, рассказала NEWS.ru автор Telegram-канала «Королевская семья» Арина Лаврентьева. По ее словам, наследник старается быть ближе к людям и дистанцируется от «дворцовой игры» и излишнего протокола.

Если ему удастся сохранить популярность и поддерживать контакт с обществом, Уильям может провести ту «мягкую реформу», которую его отец лишь начал: сократить число «официальных» членов семьи, отказаться от части роскоши и сделать корону символом служения, а не привилегий, — сказала эксперт.

Она отметила, что главный вызов для принца — сохранить баланс между традицией и переменой, не разрушив то, на чем держится королевская легитимность. Речь, по словам эксперта, идет об истории и чувстве преемственности.

Ранее стало известно, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ускорили переезд в коттедж «Форест-Лодж», так как хотели быстрее покинуть прежний дом, наполненный тягостными воспоминаниями. Супруги вместе с детьми уже переехали в новое жилье, хотя изначально планировали сделать это позже.

