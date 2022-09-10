Покровитель гомеопатов и гонитель барсуков: чем удивит Британию Карл III Путь из принцев в короли занял у Чарльза 73 года. Сможет ли он сохранить популярность британской монархии в XXI веке?

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 10 сентября, в лондонском Сент-Джеймсском дворце собирается Совет по престолонаследию, чтобы официально провозгласить старшего сына Елизаветы II, теперь уже бывшего принца Уэльского Чарльза новым королем Британии — Карлом III. А вот его коронация ожидается не так скоро. В свое время прошло 16 месяцев после кончины Его Величества Георга VI, прежде чем 2 июня 1953 года на голову его старшей дочери в Вестминстерском аббатстве была возложена корона Святого Эдуарда — главная драгоценная реликвия британских монархов. Старший сын Елизаветы II Чарльз был наследником трона целых 73 года (из них 63 года — как обладатель титула принца Уэльского) — для британских королей это рекорд. Также он стал самым пожилым британским монархом при восшествии на престол. Парадокс в том, что Чарльз, как никто другой из Виндзоров, все эти годы находился под прицелом СМИ, при этом для всех пока загадка, каким королем он окажется. Но уже сейчас понятно: образ и манера правления Карла III, скорее всего, будут заметно отличаться от «елизаветинского стиля».

Имя, Карл!

То, как проявит себя Карл III в ближайшие недели и месяцы национального траура и подготовки к коронации, многое скажет нам о том, каким он будет сувереном, — пишет британская Time.

В первом обращении к нации, произнесенном накануне, король пообещал служить своим подданным «до конца своей жизни с верностью, уважением и любовью» и оставаться хранителем конституционных принципов королевства. Он также признал, что его жизнь не будет прежней — новый титул не позволит ему непосредственно заниматься благотворительностью. Однако Карл III заверил, что все его начинания останутся в надежных руках. Эту речь он завершил трогательными поэтичными словами о «дорогой маме»: «Ты отправляешься в свое последнее путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе... Спи спокойным сном под ангельское пение». Несомненно, искренность осиротевшего монарха тронула британцев.

Первое самостоятельное королевское решение Чарльз принял у смертного одра матери — выбрал себе монаршее имя, с которым откроет новую страницу в истории британской короны. Благо принцу Уэльскому, урожденному Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу, было из чего выбирать. В итоге новый король остановился на первом своем имени. Сразу поясним: для британцев он как был Чарльзом (Charles), так и остался, просто в российской лингвистической традиции принято именовать некоторых английских королей на германский манер: Чарльзов — Карлами, Джорджей — Георгами, а Уильямов — Вильгельмами.

Фото: AP/ТАСС

Символически новый монарх обозначил преемственность с Карлом I Стюартом — королем Англии, Шотландии и Ирландии, который фактически по приказу Кромвеля был обезглавлен в 1649 году, и с его старшим сыном Карлом II, который скрывался от революционеров во Франции, а после реставрации монархии вернулся на родину и отомстил за отца, казнив его убийц. На царствование Карла II пришлось немало бед — от эпидемии чумы до Великого лондонского пожара 1666 года, который король самолично помогал тушить. Британцы надеются, что правление Карла III в XXI веке выдастся все же не столь драматичным.

Вопреки расхожему мнению, будто престарелый сын Елизаветы II наконец-то дождался своего «коронного» часа, в его окружении уверяют: Чарльз никогда не мечтал приблизить этот день и стать королем — по очевидной причине.

Он старался не думать о предстоящем восшествии на престол, ведь это означало бы смерть его дорогой матери, — рассказывал The Guardian источник в Букингемском дворце.

Звучит вполне правдоподобно: старший сын королевы все эти годы явно не томился от скуки в ожидании воцарения.

В то время как многие его предшественники воспринимали титул принца Уэльского как счастливый билет, позволяющий вести безмятежную жизнь бонвивана и иметь гарантированный доход, Чарльз искал свою профессиональную нишу, дело жизни, — признал обозреватель CNN Макс Фостер, много лет входивший в «пул Чарльза» и имевший возможность наблюдать его вблизи.

Пока неизвестно, как Чарльз проявит себя в роли правителя, но наследником престола он точно был нестандартным.

Несмотря на свой солидный возраст, он может считаться монархом новой формации по сравнению с Елизаветой. Взять хотя бы тот факт, что Карл III стал первым королем Британии, который ходил в школу, — подмечает The Guardian.

Это сущая правда: после окончания средней школы (к слову, не с самыми высокими оценками) королевский сын поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, который окончил в 1970 году с дипломом бакалавра искусств (впоследствии получил и магистра). Вслед за отцом принц пошел по военной стезе — служил и в Королевских ВВС, обучаясь пилотированию истребителей и военных вертолетов, и на флоте, где командовал минным тральщиком HMS Bronington.

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press Принцесса Маргарет и трехлетний принц Чарльз

С молодых лет Чарльз начал принимал активное участие в общественной и политической жизни королевства: участвовал в заседаниях палаты лордов, а еще стал первым за 300 лет членом королевской семьи, присутствовавшим на заседании кабинета министров. Он активно путешествовал по миру, в том числе около 20 раз посетил Вашингтон, встретившись со всеми президентами США, начиная с Джимми Картера. На многочисленных международных форумах — от Давоса до климатического саммита в Глазго — принц Уэльский рьяно лоббировал Парижское соглашение ООН против глобального потепления.

Он стал настоящим рыцарем экоповестки. Об изменении климата Чарльз говорит с 1968 года — задолго до того, как эта тема стала мейнстримом. Он обсуждал Парижское соглашение с Дональдом Трампом за чаем в декабре 2019 года, когда президент США готовился выйти из него, — вспоминает CNN.

«Паучьи каракули» принца

Чарльз превратил свой двор в своего рода большой салон, где собирал влиятельных лиц — бизнесменов, религиозных лидеров, политиков. Будущий король встречался с десятками мировых лидеров, контактировал со многими британскими правительствами, учредил сеть благотворительных организаций. Через них Чарльз познакомился с нуждами простых людей и при этом нажил себе яростных критиков, — пишет колумнист The Guardian.

Бывший принц Уэльский (с пятницы этот титул перешел к старшему сыну короля — принцу Уильяму) поставил рекорд, став попечителем и президентом около 400 фондов, связанных с защитой окружающей среды (от спасения вымирающих видов рыб до борьбы с барсуками в целях профилактики туберкулеза среди крупного рогатого скота), искусством и здравоохранением.

При этом в 2019 году Чарльза раскритиковали за увлечение альтернативной медициной, когда взял под свое крыло Общество позитивного мышления (Good Thinking Society), продвигающее гомеопатию.

Но куда больше Чарльзу доставалось за политическую ангажированность. Этим летом в британской прессе появились сообщения, что принц Уэльский позволил себе усомниться в решении кабмина о депортации просителей убежища из Руанды. В пресс-офисе наследного принца Кларенс-хаус поспешили заверить, что «в качестве монарха он будет оставаться политически нейтральным». А газета The Sunday Times в июле опубликовала сенсацию, будто сводные братья Усамы бен Ладена, устроившего теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сделали пожертвование в $1,2 млн в один из благотворительных фондов Чарльза. На это в Кларенс-хаус ответили, что принц Уильям «персонально не просил о таком взносе».

Фото: royal.uk

В СМИ также писали о скандальном деле «деньги в обмен на почести» — будто бы «богатые иностранные граждане получали льготы за пожертвования в Фонд принца», а «один саудовский магнат даже удостоился рыцарского звания за свои вклады». Эти разоблачения привели к отставке трех ключевых сотрудников благотворительной организации, в том числе ее исполнительного директора Майкла Фосетта. Сам Чарльз отрицал, что ему было что-либо известно о предполагаемой практике.

Еще раньше, в 2015 году, выяснилось, что Чарльз «получал конфиденциальные отчеты о работе британского правительства, о чем даже министры не были в курсе». The Guardian раскрыла 27 записок — «паучьих каракулей» наследного принца, «которые демонстрируют, что член дома Виндзоров был непосредственно вовлечен в лоббирование многих чувствительных вопросов — от поставок военных вертолетов на войну в Ираке до выдачи британским компаниям лицензий на незаконный вылов патагонского клыкача возле Фолклендских островов». В Кларенс-хаус привычно пояснили, что «для наследника трона нет ничего необычного в том, чтобы быть информированными по важным темам».

Хорошо это или плохо, но Чарльзу не хватает инстинкта своей матери, которая оставалась беспристрастной в политических и социальных вопросах, — признают комментаторы. — Легендарная способность Елизаветы II отстраняться и никого не задевать была той королевской стратегией, которую мы явно недооценивали.

«Главная интрига состоит в том, будет ли король использовать административный ресурс в рамках „неписанной конституции“, чтобы оказывать больше влияния на политику, о чем Елизавета II даже не помышляла», — заявил профессор Университета Чикаго Джеймс Вогн изданию Politico. От этого во многом зависит, каким будет лицо британской монархии в XXI веке.

Тень леди Ди

Впрочем, пока это лицо не слишком популярно среди британцев — и здесь главная ахиллесова пята Карла III. Его авторитет несравним с популярностью ушедшей королевы. Согласно опросу Ipsos, проведенному в апреле 2022 года, примерно половина британцев считали, что Чарльзу следует отречься в пользу старшего сына Уильяма. Респонденты службы YouGov ставили Чарльза лишь на седьмое место по популярности — после его матери Елизаветы II, невестки Кейт Миддлтон (герцогини Кембриджской), сына Уильяма, отца — принца-консорта Филиппа, сестры — принцессы Анны и даже племянницы Зары Тиндалл. Наконец, среди поколения миллениалов (родившихся на рубеже 2000-х) король Карл III cтоит лишь на 12 месте. Про тиктокеров говорить и вовсе не приходится.

Фото: Jean-Louis Atlan/Jean-Louis Atlan - Pool via CNP/Global Look Pres Принцесса Диана и принц Чарльз

Все признают: проблемы с публичным образом у Чарльза начались после его брака с Дианой Спенсер, который не был счастливым, хотя в нем родились двое сыновей. Когда они поженились, ей было всего 20, ему — 32. По горькой иронии судьбы Чарльз стал королем ровно в тот год, когда исполнилось 25 лет со дня гибели принцессы Дианы, чья тень до сих пор нависает над Виндзорами. Леди Ди нанесла удар в сердце монархии, когда в 1995 года дала свое нашумевшее интервью BBC, разоблачающее неверность супруга.

В нашем браке нас всегда было трое. Мне было тесновато, — поведала тогда Диана о любовной связи Чарльза с его давней возлюбленной Камиллой Паркер Боулз.

Якобы при разводе (который уже сам по себе был скандалом) принц Уэльский заявил Диане: «Неужели ты думала, что я буду единственным принцем Уэльским, не имеющим любовницы?» И вот спустя четверть века после того, как «народная принцесса» разбилась в злополучном парижском тоннеле, Чарльз становится королем Карлом III, а извечная соперница Камилла, его вторая и, как видно, по-настоящему любимая супруга — королевой-консортом.

Впрочем, кажется, что британцы, несмотря на всю любовь к Диане, смирились с таким финалом любовного треугольника и приняли Камиллу. Но последние годы дались Чарльзу нелегко — ему мало кто сочувствовал.

В публичной драме с разводом бульварная пресса отвела ему роль злодея, а уж после автокатастрофы 1997 года имидж Чарльза и вовсе был настолько запятнан, что многие задавались вопросом, сможет ли он вообще когда-нибудь стать королем. Потребовались годы, чтобы принц Уэльский реабилитировался как заботливый отец для двух своих скорбящих сыновей и грозовые тучи над ним рассеялись, — признает CBS News.

Хроникеру дома Виндзоров от телеканала CNN Максу Фостеру на 70-летие принца Чарльза довелось провести несколько дней в его шотландском поместье Дамфриз-хаус. Атмосфера этого «муравейника», где принц Уэльский играл роль вечного двигателя, а Камилла — хозяйки очага, направляющей энергию супруга в мирное русло, произвело впечатление на журналиста.

Это место, которое объединяет все самые большие страсти нового короля — от музыки до органического земледелия, от спасения краснокнижных видов животных до покровительства бедным студентам. Все поместье кипит от активности. Я видел, с каким волнением Чарльз обходил свою вотчину, интересовался всеми делами. Каждый вечер пятницы, в какой бы точке планеты Чарльз ни находился, ему присылают объемистый доклад с информацией о работе поместья. И в субботу он непременно возвращает его с пометками. Его жена Камилла подтвердит, что каждую ночь он допоздна читает, пишет и отвечает на просьбы о поддержке и совете, — рассказывает обозреватель CNN.

По словам Фостера, новый король «целеустремлен, при этом весьма нетерпелив и невероятно расстраивается, если какой-то из его проектов не удается или не приносит плодов». При этом супруге всегда удается разрядить обстановку.

После интервью в комнату вошла Камилла и что-то пошутила о наших нарядах. В ее обществе он сразу же почувствовал себя более раскованным. Я видел, какой опорой Камилла всегда была для Чарльза. Я видел, каким капризным и расстроенным он может стать, когда сталкивается с препятствиями в своей работе. А у нее есть уникальный талант рассеивать любое напряжение с помощью чувства юмора и харизмы, которые не передает камера. Ее способность поддерживать порядок в комнате становится теперь национальным достоянием — и символом стабильности в королевстве, — заключает заключает корреспондент CNN.

Все собеседники издания признают: в королевской семье никогда не было разговоров о том, что Чарльз отречется в пользу сына. И хотя после смерти Елизаветы II британцы не получили молодого короля, с новым монархом, энергичным и не лишенным чувства юмора, им точно не будет скучно. Тем более что душой он по-прежнему молод — даром что три года назад, на свой юбилей, Чарльз по-детски счастливо размахивал воздушным шариком с цифрой «70». Как показала история, для Виндзоров это вообще не возраст.