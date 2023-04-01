Байден не поедет на коронацию Карла III The Telegraph: президент Байден не поедет на коронацию Карла III в мае, но отправит жену

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден не поедет в Лондон на коронацию Карла III, которая состоится в мае, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Отмечается, что вместо себя Байден может отправить свою жену, первую леди США Джилл Байден. По информации издания, Белый дом таким образом пытается сократить число международных поездок американского лидера, чтобы минимизировать их негативный эффект на здоровье 80-летнего президента.

Президент США Джо Байден не поедет в Лондон на коронацию Карла III в мае. Вместо американского президента на церемонию, вероятнее всего, поедет первая леди США Джилл Байден, — сказано в публикации.

Коронация Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Ранее президент в ходе своего выступления перед жителями пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название с популярным американским журналом. Глава государства вместо Роллинг-Форк заявил, что город Роллинг-Стоун будет восстановлен. На ошибку ему указали собравшиеся, после чего он отшутился, что «это все мыслительный процесс».