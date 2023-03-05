Шотландцы перед коронацией Карла III вспомнили старые обиды Экс-премьер Шотландии Салмонд: нельзя отправлять Скунский камень на коронацию Карла III

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Король Карл III

Бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд заявил, что будущий глава правительства страны не должен отправлять национальную реликвию страны, Скунский камень, известный также как «Камень судьбы», на коронацию короля Великобритании Карла III, пишет The Times. На камне, который представляет собой блок песчаника весом 152 килограмма, столетиями короновали шотландских монархов, но в 1296 году он был похищен войсками короля Эдуарда I из Скунского аббатства и использовался в церемонии коронации английских правителей. Он был возвращен в Эдинбург в 1996 году.

Желание шотландцев провести референдум по вопросу о самоопределении игнорируется британскими властями, поэтому нет причин для того, чтобы передавать в Вестминстер то, что было украдено 700 лет назад, — сказал Салмонд.

Он призвал власти Шотландии вмешаться и запретить использование реликвии «в очередной коронации».

Ранее газета Express со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл включены в список приглашенных на коронацию короля Карла III. Собеседник издания добавил, что мероприятие планируется организовать таким образом, чтобы у Гарри было как можно меньше возможностей встретиться на публике со своим братом Уильямом.