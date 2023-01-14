Отморозил уши и кое-что еще: топ самых безумных откровений из книги Гарри «Хорошо, что Елизавета II не дожила»: британцы в шоке от рассказов принца. Он выл на тюленей, вызывал дух Дианы и мазал половой орган ее кремом

Фото: k03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зачем он все это написал?! Этим вопросом задаются многие, кто осилил мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare) или посмотрел его интервью. Ответ прост: в первый же день в Британии, США и Канаде было раскуплено 1,4 млн экземпляров, книга стала самой продаваемой в истории издательства Penguim Random House, обогнав «Землю обетованную» Барака Обамы. Одни обвиняют Гарри в беспринципности — мол, ради денег он опорочил королевскую семью. Другие считают его жертвой манипуляций супруги Меган, третьи жалеют 38-летнего герцога, который так и не залечил душевные травмы. А некоторые видят в нем продолжателя английской литературной традиции нонсенса — настолько абсурдны некоторые откровения принца. NEWS.ru собрал главные нелепицы из его книги.

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press Автобиография Гарри вышла на многих языках

«Феникс, восставший из мороза»

Благодаря книге «Запасной», весь мир узнал об отмороженном половом органе герцога Сассекского. С 10 января он зажил отдельной жизнью, в том смысле, что породил волну мемов. Но самому Гарри было не до смеха, когда в марте 2011 года он неудачно съездил в экспедицию к Северному полюсу. Из-за неправильной экипировки пострадали щеки, уши принца и кое-что еще. Теперь все в курсе, что на свадьбе старшего брата Уильяма все мысли Гарри были вовсе не о том, что происходило перед алтарем.

То, как Гарри описывает настигший его злой рок, воистину достойно пера Шекспира:

Так что же вселенная хотела сказать мне, лишая меня моего пениса и моего брата (речь об их последующей размолвке. — NEWS.ru), их обоих?

Ответа на этот сакраментальный вопрос, увы, нет. Зато читатели могут узнать о чудесном исцелении принца. Друг посоветовал ему попробовать (наружно) крем Elizabeth Arden (о такой рекламе компания и мечтать не могла).

Моя мама наносила его на губы. А ты предлагаешь мне помазать им мой пенис? — продолжает Гарри свой почти гамлетовский монолог. — Но я сделал это. И он смягчился. Я почувствовал, будто в этот миг моя покойная мама находится со мной в одной комнате.

Тут уж самые незамутненные читатели засомневались, нет ли у Гарри эдипова комплекса. Между тем свой драматический рассказ он завершает на высокой лирической ноте: «Как и говорил доктор, время вылечило мой половой орган. Но вылечит ли оно мое сердце?»

Фото: Daily Mail/ZUMAPRESS.com/Global look Press Принц Чарльз и принцесса Уэльская Диана с сыновьями Уильямом и Гарри

Посещал медиума и вызывал дух Дианы

То, как Гарри описывает взаимоотношения с матерью (после ее смерти), вызвали у многих опасения насчет его душевного здоровья. Оказывается, не обошлось даже без спиритизма.

Принц пишет, что однажды «посетил медиума, которому во время сеанса явилась Диана». Леди Ди сообщила очень важное: «Она нашла забавным казус на Рождество, когда сын Гарри и Меган малыш Арчи случайно разбил елочный шар с портретом королевы Елизаветы II». С учетом не самых приязненных отношений между народной принцессой и британской королевой этот рассказ выглядит весьма правдоподобным.

В мистическую связь с Дианой вступила и Меган Маркл. Так, она делала тест на беременность «перед шкатулкой с локоном Дианы, который стоит на ночном столике у постели Гарри». Пара хотела, чтобы мать Гарри с небес дополнительно «подтвердила позитивный результат».

А еще Меган стояла на коленях перед могилой свекрови, «положив ладони на надгробные камень и моля её о просветлении и руководстве».

Потеря невинности, Карл!

Наверняка король Великобритании Карл III вздрогнул, дойдя до главы, в которой его младший сын описывает потерю невинности в 17 лет. Разве что монарх может поблагодарить судьбу за то, что в книге хотя бы нет имени дамы. Как выясняется, она была старше Гарри, причем, судя по намекам, намного.

По словам принца, его неназванная пассия отнеслась к нему «как к молодому жеребцу». От этих подробностей читатели, увы, не избавлены. Но мы пропустим безыскусное описание их страсти (лишенное всякой литературной ценности в отличие от вышеописанной драмы). При этом Гарри нашел нужным сообщить, что все происходило «на поле позади битком набитого паба».

Одна из моих многочисленных ошибок состояла в том, что я тогда дал этому случиться в людном месте. Наверняка нас кто-то видел, — сокрушается принц.

Само присутствие этой сцены в книге его, очевидно, не смущает.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл основательно пополнили семейный бюджет благодаря скандальным откровениям

Молчание тюленей

События и герои, предстающие на страницах автобиографии «Запасной», порой напоминают странные миры Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла, где многое происходило под воздействием непонятных снадобий или волшебных грибов (которыми, к слову, не брезговал Гарри, о чем тоже пишет с подкупающей откровенностью).

Вот как он просил у бабушки Елизаветы II разрешения жениться на Меган. Оказывается, это происходило в поле, когда Гарри «подбирал подстреленных после охоты мертвых птиц».

В книге есть совершенно колдовская история о том, как Гарри и Меган на шотландском побережье в имении Балморал увидели тюленей. Тогда Гарри решил с ними пообщаться и принялся «выть на них». Но тюлени почему-то не стали разговаривать с принцем. Зато когда им запела Меган, животные «запели в ответ и поплыли к берегу».

Тогда-то Гарри и подумал, что его любимая — «настоящая волшебница». Но сказочную идиллию развеял королевский шеф-повар, увидевший эту сцену. Он с ужасом замахал руками, что не надо было приманивать животных, ведь побережье кишит косатками.

Выходит, что Меган зазвала тюленей на кровавую бойню, — расстроился Гарри.

Как иронично замечает колумнист немецкого портала Spiegel online, волшебница оказалась роковой колдуньей. С этим, кстати, согласна добрая половина Британии.