Иранцы отказались пожимать американцам руки на переговорах Делегация Ирана отказалась от совместных с США фото на переговорах в Швейцарии

Члены иранской делегации отказались от совместной фотосессии с американскими коллегами перед началом переговоров в Швейцарии, сообщает агентство Tasnim. Они также не стали принимать участие в церемонии рукопожатий. В качестве посредников на переговорах выступают Пакистан и Катар.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана на территории Швейцарии официально подошел к концу. Итоги встречи не разглашались.

Также министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов для гуманитарных нужд. Согласно плану, Катар разрешит Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств, полученных от продажи нефти.