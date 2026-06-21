Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился

Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился

Первый раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана на территории Швейцарии официально подошел к концу, передает Reuters. Итоги встречи пока не разглашаются.

Первый раунд <...> завершился, — сообщает собеседник агентства.

США на встрече представил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, переговоры делегаций дадут возможность решить наиболее важные для каждой стороны вопросы. Однако он поставил под сомнение возможность преодоления всех разногласий.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов для гуманитарных нужд. Согласно плану, Катар разрешит Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств, полученных от продажи нефти.