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21 июня 2026 в 19:08

В Цюрихе отменили десятки рейсов из-за переговоров США и Ирана

В аэропорту Цюриха отменили 26 рейсов на фоне переговоров США и Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Технический сбой в системе швейцарской диспетчерской службы Skyguide привел к отмене 26 рейсов и задержке 60 в аэропорту Цюриха, сообщает агентство Keystone-ATS. Инцидент произошел 21 июня из-за срочного введения бесполетной зоны над курортом Бюргеншток, где проходят переговоры США и Ирана.

Уточняется, что причиной сбоя стала попытка внести в систему контроля воздушного пространства данные о бесполетной зоне. Из-за этого вышли из строя радары в Дюбендорфе и на диспетчерской вышке Цюриха. К середине дня воздушное сообщение заработало в штатном режиме, но Skyguide предупредила о сохранении ограничений до утра понедельника, 22 июня.

Переговоры США и Ирана проходят на швейцарском курорте Бюргеншток при участии катарских и пакистанских посредников. Стороны обсуждают технические детали выполнения меморандума, подписанного 17 июня президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Документ предполагает полное прекращение огня на всех направлениях, включая Ливан.

Ранее советник премьер-министра и представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари раскрыл, что в рамках подготовки меморандума обсуждался вопрос разморозки иранских активов на сумму $24 млрд (1,7 трлн рублей). Дипломат заявил, что текст документа будет предоставлен журналистам после подписания всеми сторонами.

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