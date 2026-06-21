Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 19:00

Криминалист предположил, что россиянку продали в рабство во Вьетнаме

Криминалист Игнатов: российскую туристку во Вьетнаме могли отправить в бордель

Вьетнам Вьетнам Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам во Вьетнаме нужно проявлять бдительность, чтобы избежать встречи с преступниками, высказал мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Так он прокомментировал сообщения о пропаже девушки на пляже в Дананге. Кроме того, эксперт не исключил, что девушка утонула. Ее могло унести сильное течение в море.

Во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже, куда любят ездить наши туристы, надо быть очень бдительным. Вполне допускаю, что там был криминальный след. Девушку могли похитить, чтобы продать в рабство, в том числе сексуальное, и отправить в подпольный бордель, — предположил Игнатов.

Ранее стало известно, что во Вьетнаме загадочно исчезла молодая туристка из России. Девушка прилетела отдыхать на азиатский курорт вместе с родителями. Она прогуливалась по пляжу с отцом и пропала из виду. Россиянку ищут десятки человек, включая волонтеров. В поисках задействованы около 100 военнослужащих, полицейских и пожарных. Они обследуют береговую линию и акваторию.

Ранее стало известно, что гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме. В апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом и прибыла в Янгон из Таиланда. Затем она была доставлена в район города Мьявади в Каренской национальной области. Там ее принуждали к участию в деятельности аферистов под угрозой физического насилия.

Общество
туристы
Вьетнам
происшествия
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине предрекли ухудшение отношений с Польшей
«Не подавать руки»: Фицо дали совет по Зеленскому после скандала с УПА
Целую улицу перекрыли в Москве из-за пожара
Появились подробности пожара на юге Москве, где загорелись 300 «квадратов»
Зеленский стал нерукопожатным в США, ситуация с АЗС в Крыму: что дальше
Младенец пострадал в аварии с машиной скорой помощи
Муж отсудил у жены компенсацию за оскорбления в чате
Молния спровоцировала масштабный пожар в Красноярском крае
Переговоры США и Ирана провалились после истерики Трампа с угрозами
Иранская делегация выразила протест США после угроз Трампа
Вэнс пошутил на переговорах с Ираном об индианке и пакистанце
В Волгограде заменили указатели на Сталинград
В Барнауле почти неделю разыскивают пропавшего мальчика
Площадь пожара на юге Москвы резко возросла
Жительница Рыльска пострадала при атаке украинского дрона
Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Калужской областью
Глава Минэнерго США привел доказательства открытия Ормузского пролива
В Цюрихе отменили десятки рейсов из-за переговоров США и Ирана
Иранцы отказались пожимать американцам руки на переговорах
Криминалист предположил, что россиянку продали в рабство во Вьетнаме
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.