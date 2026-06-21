Криминалист предположил, что россиянку продали в рабство во Вьетнаме

Россиянам во Вьетнаме нужно проявлять бдительность, чтобы избежать встречи с преступниками, высказал мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Так он прокомментировал сообщения о пропаже девушки на пляже в Дананге. Кроме того, эксперт не исключил, что девушка утонула. Ее могло унести сильное течение в море.

Во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже, куда любят ездить наши туристы, надо быть очень бдительным. Вполне допускаю, что там был криминальный след. Девушку могли похитить, чтобы продать в рабство, в том числе сексуальное, и отправить в подпольный бордель, — предположил Игнатов.

Ранее стало известно, что во Вьетнаме загадочно исчезла молодая туристка из России. Девушка прилетела отдыхать на азиатский курорт вместе с родителями. Она прогуливалась по пляжу с отцом и пропала из виду. Россиянку ищут десятки человек, включая волонтеров. В поисках задействованы около 100 военнослужащих, полицейских и пожарных. Они обследуют береговую линию и акваторию.

Ранее стало известно, что гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме. В апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом и прибыла в Янгон из Таиланда. Затем она была доставлена в район города Мьявади в Каренской национальной области. Там ее принуждали к участию в деятельности аферистов под угрозой физического насилия.