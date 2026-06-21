Целую улицу перекрыли в Москве из-за пожара Дептранс: движение по улице Речников в Москве временно перекрыто из-за пожара

Движение транспорта по улице Речников в Москве перекрыто из-за вспыхнувшего пожара, сообщает столичный департамент транспорта в МАКСе. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Движение по ул. Речников от д. 18/20 до д. 22 с. 4 временно перекрыто в оба направления, — говорится в сообщении.

Ранее на юге Москвы вспыхнул пожар. Пламя охватило здание, где расположены магазины и салоны красоты. Возгорание произошло на улице Речников в районе Нагатинский Затон. По предварительным данным, огонь охватил верхний этаж и кровлю здания.

Позднее появилась информация, что площадь пожара в административном здании на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания.

До этого в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, унесший жизни трех человек. Как рассказали в пресс-службе МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров.