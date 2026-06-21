Молния спровоцировала масштабный пожар в Красноярском крае

В Красноярском крае из-за молний загорелся лес — пламя объяло более 1,5 тыс. гектаров тайги, сообщил Telegram-канал Baza. Напряженная ситуация сохраняется на севере — в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах.

Отмечается, что в регионе стоит жара, осадков практически нет, а пораженные шелкопрядом деревья и сухостой плохо тушатся. При этом до многих очагов можно добраться только с воздуха — ликвидировать пламя приходится вручную.

Ранее четыре природных лесных пожара зафиксировали в трех районах Ямала. Возгорания произошли в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. Для борьбы с огнем были задействованы 144 специалиста.

Также сообщалось, что возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы. В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории. Неизвестные подожгли сухую растительность, предположительно, для очистки полей, но не учли погодные условия.