Муж отсудил у жены компенсацию за оскорбления в чате Суд обязал москвичку извиниться перед мужем за оскорбления в домовом чате

Житель Москвы взыскал с жены компенсацию за оскорбления в Telegram-чате жилого комплекса, передает MK.RU. Инцидент произошел после ссоры пары на подземной парковке элитного ЖК на Волгоградском проспекте. Мытищинский суд обязал супругу извиниться.

Супруга сняла на видео их перепалку и опубликовала запись в чате, где зарегистрированы более 5 тыс. пользователей. Соседи, увидев ролик, где мелькнуло лицо мужчины и номер его автомобиля, начали обвинять его в домашнем насилии. Жильцы оставляли комментарии о том, что мужчина якобы бил жену ногами.

Мужчина подал иск о защите чести и достоинства, потребовав 500 тыс. рублей. Участковый устроил проверку, после которой вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Свидетель инцидента пояснил, что видел, как мужчина тряс женщину за плечи, затем бросил ей сумку и уехал, однако избиения не было.

Мытищинский городской суд признал оскорбление доказанным, но существенно снизил размер компенсации. Жена обязана выплатить мужу 5000 рублей и публично извиниться в домовом чате.

Ранее соседи москвички спасли женщину и ее собаку после того, как та перестала отправлять открытки в чат. Женщина ежедневно радовала жильцов добрыми картинками, и когда сообщения прекратились, жильцы забили тревогу и обратились к участковому. Выяснилось, что ей стало плохо.