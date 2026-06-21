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21 июня 2026 в 18:57

Дмитриев рассказал о вкладе инопланетян в отставку Стармера

Дмитриев: возможная отставка Стармера объединила все политические силы

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Возможная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединила все политические силы, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал в соцсети X на слова президента США Дональда Трампа о том, что британский премьер уйдет в отставку из-за провалов в сферах миграции и энергетики. Дипломат также пошутил, сославшись на свое предыдущее сообщение, что инопланетянам потребовалось меньше двух недель, чтобы отправить Стармера в отставку.

Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех. <…> Инопланетянам потребовалось менее двух недель, чтобы убедить Стармера уйти в отставку, — написал Дмитриев.

До этого Дмитриев сыронизировал над новыми проблемами британского правительства. Он задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера с инопланетянами или внутренними проблемами.

В воскресенье, 21 июня, американский президент заявлял, что Стармер должен скоро уйти в отставку. По его словам, британский политик потерпел крах по двум направлениям — миграционной политике и энергетике.

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