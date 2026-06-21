Володин раскрыл, где нужно принять законы о геноциде народа СССР Володин призвал ввести законы о геноциде народа СССР в странах-участницах ВОВ

Законы о геноциде советского народа должны быть приняты во всех странах, участвовавших в Великой Отечественной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он напомнил, что не все государства защищают свою память.

Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память, — отметил Володин.

Ранее председатель Государственной думы заявил, что Польше необходимо определить, защищает ли она память о павших от рук нацистов или поддерживает неонацизм на Украине. Володин поинтересовался, готова ли Варшава быть со своим народом.

Также Володин заявил, что пожар в Киево-Печерской лавре был намеренно организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского. По словам парламентария, это было нужно, чтобы отвлечь внимание от преступлений Киева и обвинить Россию.