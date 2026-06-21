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21 июня 2026 в 18:55

В Эдинбурге предъявили обвинения ранившему ножом пятерых мусульман

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчине, ранившему пятерых мусульман в шотландском Эдинбурге, предъявлены обвинения, сообщила пресс-служба полиции Шотландии. По данным ведомства, все инциденты с участием задержанного местного жителя произошли в минувшую пятницу, 19 июня.

Представители Шотландской ассоциации мечетей уточнили, что пострадавшие — члены местной мусульманской общины. Нападавший с двумя ножами был оперативно задержан правоохранительными органами непосредственно на месте происшествия. Ввиду характера преступления к детальному расследованию случившегося уже подключились сотрудники контртеррористической полиции.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

Как предположил научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов, волна демонстраций может вынудить власти Великобритании ужесточить миграционную политику. По его словам, сравнивать политику Лондона и Брюсселя сейчас не совсем верно, так как Британия вышла из состава Евросоюза и всегда старалась отстаивать собственную позицию по миграционным вопросам.

Европа
Эдинбург
нападения
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Шотландия
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