Королева-«ротвейлер»: что надо знать о жене Карла III Камилле и их любви Та, которую британцы винили в гибели Дианы, станет королевой. Готовы ли они принять Камиллу в новом качестве?

Фото: royal.uk

Карл III и Камилла

Британия готовится к коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В тот же день архиепископ Кентерберийский возложит корону на голову его супруги Камиллы, в лице которой британцы обрели новую королеву. Королевский титул невестке пообещала Елизавета II незадолго до своей кончины, что стало сенсацией. Когда 18 лет назад Камилла и наследный принц Чарльз сыграли скромную свадьбу, ей прочили в лучшем случае роль «принцессы-консорта». Их союз не одобряла почти половина жителей Альбиона. За Камиллой тянулся шлейф одной из самых ненавистных женщин королевства, разлучницы, «третьей лишней» в браке Чарльза и всенародной любимицы принцессы Дианы. Как Камилла прошла путь от Ротвейлера (этим хлестким прозвищем леди Ди наградила соперницу) до королевы и какой была история их любви с Чарльзом — в материале NEWS.ru.

Из какой семьи происходит Камилла

Ничто в биографии Камиллы не предвещало, что однажды она станет супругой наследника престола, а затем короля Британии. «Безусловно, она принадлежала к высшему британскому обществу. Ее семья была обеспеченной и со связями, но вовсе не королевских кровей», — напоминает BBC.

Камилла Розмари Шанд родилась в больнице Королевского колледжа на юге Лондона 17 июля 1947 года. Ее родителями были отставной армейский офицер майор Брюс Шанд и Розалинда Кьюбитт, принадлежавшая к шотландскому дворянству.

Дед Камиллы по материнской линии носил титул 3-го барона Эшкомба. А его прадед Томас Кьюбитт, в свою очередь, был знаменитым мастером — строителем центральных площадей Лондона и проектировщиком восточного фасада Букингемского дворца. «В его честь назвали изрядное количество пабов по всей Англии», — пишет The Guardian в статье «Невидимая Камилла». В ее семейной истории было символическое пересечение с Виндзорами. Прабабка Камиллы по материнской линии Элис Кеппел состояла в связи с принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII.

Сама Камилла при знакомстве с Чарльзом в шутку напомнила ему об этом предании: «Моя прабабушка была любовницей вашего прапрадедушки». Тогда она не подозревала, какую шутку судьба сыграет с ней самой, признают биографы.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Король Эдуард VII и королева Александра детьми. Прабабка Камиллы была любовницей Эдуарда, когда тот был наследником престола

Каким было детство Камиллы

Как признает писательница Пенни Джунор, автор биографии Камиллы «Герцогиня», детство ее героини было «безоблачным, вольным и наполненным родительской любовью». Словом, у Камиллы было всё то, чего не было у Дианы.

Девочка росла в английской сельской глубинке в Восточном Сассексе вместе с младшими братом и сестрой. Их отец, прошедший Вторую мировую и немецкий плен, отличался при этом мягким нравом. В отставке он занимался виноделием, охотился на лис и читал детям на ночь сказки — так у Камиллы зародилась страсть к книгам. Но больше всего она обожала пони и «могла целыми днями скакать на них, не думая ни о чем другом».

В будущем любовь к лошадям породнит Камиллу с Елизаветой II. Но пройдут годы и даже десятилетия, прежде чем Елизавета II признает Камиллу полноправным членом королевской семьи и опорой наследного принца, а значит — самого института монархии.

Чем Камилла занималась в юности

Журнал Vanity Fair отмечает, что у юной Камиллы не было амбиций. Она была «жизнерадостной, спортивной, беззаботной», не думала о путешествиях и не проявляла интереса к учебе, хотя была способной. Девушка была довольно свободных нравов. «Ее выделяли острый ум, обаятельная улыбка и умение ладить с мальчиками, с которыми она делилась запрещенными поцелуями и сигаретами», — рассказывает BBC.

После школы для девочек с символическим названием Queen’s Gate («Школьные врата») родители отправили Камиллу за границу. Она поступила в швейцарскую школу-интернат на берегах Женевского озера, где ее обучали навыкам идеальной жены. После этого Камилла еще училась в Британском институте менеджмента и технологий в Париже.

По возвращении в Англию она устроилась секретаршей в престижную лондонскую фирму дизайна интерьеров. Но владельцы уволили ее за опоздание — девушка проспала после ночной танцевальной вечеринки. Как утверждает биограф Камиллы, «она не хотела от жизни ничего, кроме как быть счастливо замужем за человеком из высшего общества и вести светскую жизнь за городом в окружении лошадей, собак и детей».

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press После брака с Чарльзом Камилла не стала использовать законный титул принцессы Уэльской, который до нее носила Диана, а предпочла называться герцогиней Корнуольской

Как Камилла познакомилась с Чарльзом

Камилле Шанд было 23, когда она познакомилась с наследником британского престола принцем Чарльзом. Он был на год младше. Это случилось в 1970 году во время игры в поло.

«Чарльзу нравилось, что она улыбалась не только ртом, но и глазами, а еще смеялась над теми же глупостями, что и он. Ему также нравилось, что она была такой естественной, непринужденной и дружелюбной, не выглядела манерной, не заискивала. Короче говоря, она ему очень понравилась, и после той первой встречи он начал ей названивать», — говорится в книге «Герцогиня».

В личной жизни Камиллы все было сложно. Она состояла в «турбулентных отношениях с армейским капитаном Эндрю Паркером-Боулзом, который в свое время был пажом на коронации Елизаветы II. Камилла «периодически бросала своего кавалера, который при этом крутил роман с принцессой Анной — младшей сестрой принца Чарльза».

Почему Камилла вышла за Паркера-Боулза

Очевидцы подтверждали, что между Чарльзом и Камиллой «сразу же возникло глубокое взаимное влечение», они начали встречаться. Но в 1971 году наследный принц поступил служить в Королевский флот и много отсутствовал в Лондоне, из-за чего в отношениях пары начался разлад. С предложением руки и сердца Чарльз тянул. В конце следующего года наследник престола отправился в восьмимесячное плавание. Когда он находился на Карибах, Камилле в 1973 году сделал предложение Паркер-Боулз, и она приняла его. Согласно утечкам, Чарльз накануне «умолял ее этого не делать».

Как признают все королевские биографы, Чарльз не решился жениться на любимой девушке под давлением родителей. «В Букингемском дворце считали, что Камилла не соответствовала королевским требованиям для брака с наследником престола. В отчетах утверждалось, что она не была девственницей и не обладала достаточно аристократической родословной», — отмечает журнал People.

«Англиканская церковь все еще диктовала свои правила. Секс до брака для супруги будущего короля — главы Англиканской церкви — был непозволителен, — напоминают историки. — Как признавала графиня Маунтбеттен, крестная мать Чарльза, они с Камиллой идеально подходили друг другу. Но у Камиллы была „история“, а принц Уэльский не мог жениться на девушке с „историей“».

Фото: Alastair Grant/AP/TASS Принц Чарльз и Камилла некогда были самой непопулярной парой Британии

Почему Чарльз не сделал предложение Камилле

Перед глазами Чарльза стоял пример его двоюродного деда Эдуарда VIII, которому пришлось отречься от престола ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Чарльз мечтал однажды занять трон и, в отличие от Эдуарда VIII, не был готов пожертвовать короной. По другой версии, он поначалу все же хотел сделать Камилле предложение, но Елизавета II и особенно ее супруг принц Филипп сделали все, чтобы этого не случилось.

«Они специально пошли на хитрую уловку, отправив сына служить во флот, — рассказала в беседе с NEWS.ru специалист по политике Британии, автор Telegram-канала о жизни европейских монархов „Все могут короли“ Ариадна Рокоссовская. — Как раз в это время Паркер-Боулз был отвергнут принцессой Анной. Паркер-Боулз был католиком, а члены британской королевской семьи могли вступать в брак только с англиканами. Эндрю с Камиллой снова сошлись, но в общем-то не собирались жениться».

Как писали британские таблоиды, родители ускорили их брак. «Без ведома Камиллы и Паркера-Боулза они дали в газетах объявление об их скорой помолвке и свадьбе, чтобы подстегнуть молодого человека сделать ей предложение. Тот не стал перечить воле отца, который был близким другом королевы-матери (матери Елизаветы II. — NEWS.ru). Недаром она была на свадьбе Камиллы и Эндрю», — напоминает Ариадна Рокоссовская.

Почему Камилла и Чарльз не смогли расстаться

По словам королевских биографов, после замужества Камиллы принц Чарльз «много страдал», что не мешало ему «встречаться с вереницей подружек». При этом молодые люди сохранили теплые отношения. «Камилла относилась к наследному принцу как к обычному человеку. Она была ему настоящим другом, — пишет Джунор. — Несмотря на разрыв, Чарльз и Камилла продолжали оставаться в жизни друг друга».

Они вращались в одних и тех же кругах, наследный принц бывал в доме Паркеров-Боулзов, играл в поло вместе с супругом Камиллы и даже был приглашен стать крестным отцом их первенца Тома в 1974 году. Через четыре года у Паркеров-Боулзов родилась дочь Лора. Все это время Камилла продолжала страдать «от постоянных измен мужа». Говорят, одна ее приятельница как-то в шутку сказала Эндрю: «Я единственная из подружек Камиллы, к кому ты не подкатил. Что со мной не так?»

Примерно в это время между Чарльзом и Камиллой возобновилась любовная связь, на которую Паркер-Боулз смотрел сквозь пальцы. «Похоже, ему даже льстило, что его жена спит с будущим королем», — описывали биографы нравы высшего британского общества.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Чем чаще британцы видели Чарльза и Камиллу вместе, тем больше привыкали ко второй супруге Его Высочества

Была ли Камилла разлучницей

Чарльз и Камилла не перестали быть близкими людьми и после того, как в 1980 году он начал встречаться с юной Дианой Спенсер, которую в Букингемском дворце сочли идеальной парой для наследника. Позже принцесса Диана призналась, как сильно ее ранили слова жениха в день помолвки. Журналисты спросили их о том, влюблены ли они. «Конечно», — со смущением сказала на камеры 19-летняя невеста. «Что бы это ни значило. Влюблен», — не удержался от оговорки 33-летний принц.

В 1992 году вышла скандальная книга Эндрю Мортона «Диана: ее настоящая история», которая потрясла основы монархии. В ней говорится, что за два дня до свадьбы Диана чуть не отменила церемонию, когда случайно нашла браслет с выгравированными литерами F и G. Жених признался, что заказал его в подарок своей давней подруге Камилле, а буквы означают «Фред» и «Глэдис» — тайные имена, которые они в шутку дали друг другу.

29 июля 1981 года все же состоялась «свадьба века» Чарльза и Дианы, Камилла была в числе гостей. Ее тень преследовала Диану и во время медового месяца, когда из дневника Чарльза выпала фотография Камиллы. А на запонках молодожена обнаружились сдвоенные буквы С — неопровержимая улика союза Чарльза (Charles) и Камиллы (Camilla).

Как Чарльз защищал Камиллу

Сам Чарльз потом признал свою неверность. Но утверждал, что первые пять лет после свадьбы не изменял жене — мол, его роман с Камиллой возобновился, лишь когда его «брак уже трещал по швам и его было не спасти». «Миссис Паркер-Боулз — мой самый большой друг... Уже долгое время. И она будет оставаться моим другом еще долго», — сказал он в интервью ITV в 1994 году, когда об их связи уже судачила вся Британия.

К тому времени достоянием СМИ стал интимный разговор по телефону женатого принца Уэльского с замужней миссис Паркер-Боулз. Обоим было слегка за сорок. Его случайно перехватил радиолюбитель еще в 1989 году, а потом слил таблоиду The Daily Mirror. В нем перемежались откровенные шутки, страстные признания, взаимные слова поддержки. «Я бы не смогла начать неделю без тебя... Я бы все за тебя вытерпела. Это сила любви», — говорила Камилла. Так вся Британия узнала о том, что «между Чарльзом и Камиллой было нечто гораздо большее, чем просто секс».

Фото: imago stock&people/Global Look Press Свадьбу принца Чарльза и Дианы Спенсер называли сказкой. Но ее конец не был счастливым

В чем Диана обвиняла Камиллу

В 1995 году леди Ди произнесет в нашумевшем интервью BBC знаменитую фразу: «В нашем браке нас всегда было трое. Мне было тесновато». Для нее Камилла была настоящим наваждением. «Нет сомнений, что Диана все время боролась с отношением Камиллы к ее мужу», — говорит Мортон.

В 1986 году принцесса Уэльская вызвала соперницу на откровенный разговор. Вот как он выглядел со слов Дианы: «Я сказала, что знаю все, что происходит между ней и Чарльзом, и не надо держать меня за идиотку. Она ответила: „У тебя есть все, что ты пожелаешь. В тебя влюбляются мужчины со всего света, у тебя есть двое очаровательных детей. Чего ты еще хочешь?“ Я сказала, что хочу своего мужа».

С подачи принцессы к Камилле на долгие годы прилипло прозвище Ротвейлер. Как язвительно говорила про нее Диана, «уж если она вцепится в кого-то зубами, то не отпустит хватку».

Как выглядел любовный треугольник глазами Камиллы

Много лет британцы смотрели на королевский любовный треугольник глазами Дианы. «Но мало кто думал о том, что частная жизнь Камиллы перевернулась с ног на голову, особенно после выхода откровенной книги Мортона. Пресса преследовала ее, насмехалась, изливала потоки ненависти, называла уродливой по сравнению с прекрасной Дианой», — отмечает Vanity Fair.

«Мало женщин подвергались такому публичному поношению, как Камилла Паркер-Боулз. Ее обвиняли в распаде самой красивой пары Британии и бесконечно сравнивали с Дианой», — подтверждает BBC.

Камилла развелась с Паркером-Боулзом в 1995 году, брак Чарльза и Дианы был официально расторгнут в 1996-м. При этом папарацци продолжали преследовать всех троих. «Они прятались в кустах перед нашим домом в Уилтшире. После того, что мы пережили, нас уже ничего не может задеть. Моя мать пуленепробиваема», — поведал сын Камиллы Том Паркер-Боулз, ставший ведущим кулинарных шоу.

Когда в 1997 году всенародно любимая Диана погибла в автокатастрофе, Камилла в глазах обывателей и вовсе стала чуть ли не виновницей трагедии вместе с Чарльзом. «Потребовались годы, чтобы принц Уэльский реабилитировался как заботливый отец для двух своих скорбящих сыновей», — рассказывает CBS News. Постепенно он начал выводить из тени и Камиллу.

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press Принц Чарльз и леди Диана Спенсер казались идеальной любящей парой, но все оказалось сложнее

Как Камилла стала официальной спутницей Чарльза

Впервые Чарльз и Камилла появились на публике как пара в январе 1999 года. Они вместе прибыли в лондонский отель «Ритц», чтобы отпраздновать 50-летие сестры Камиллы. Их выход в свет запечатлели полторы сотни репортеров. В августе 2003-го их отношения вышли на новый уровень — пара стала жить вместе в резиденции Кларенс-хаус. Наконец, 10 февраля 2005 года они объявили о помолвке. «Миссис Паркер-Боулз и я абсолютно счастливы», — признался Его Высочество.

Они скромно расписались 9 апреля в Гилдхолле (исторической резиденции лондонского лорд-мэра), без грандиозных торжеств. Ему было 56, ей — 57. После 35 лет романа — самого скандального в новейшей истории Британии — Камилла и Чарльз связали себя официальными узами брака, против которого так выступали Елизавета II и принц Филипп. Кстати, они не посетили церемонию, поскольку она была гражданской, объяснил королевский протокол. Камилла получила титул принцессы Уэльской, который до нее носила Диана, однако из деликатности никогда его не использовала, предпочитая называться герцогиней Корноульской.

Чтобы не злить общественность, Букингемский дворец тогда выпустил заявление о том, что Камилла никогда не станет королевой, но после восшествия Чарльза на престол будет зваться «принцессой-консортом». Пройдет еще 17 лет, прежде чем Елизавета II передумает и незадолго до смерти благословит невестку стать «королевой-консортом».

Как Камилла проявила свой веселый нрав

Когда в 2015 году Чарльз и Камилла отправились в первый совместный вояж в США, где их принимал Буш-младший, Камилла пошутила на лужайке перед Белым домом: «Трудно поверить, что еще недавно мне приходилось прятаться от всех под одеялом в багажнике автомобиля».

Британцы оценили веселый нрав и чувство юмора герцогини Корноульской. «Неважно, хихикает ли она с принцем Уильямом, лукаво подмигивает фотографам во время визита Дональда Трампа в Англию в 2019 году или смеется из-за пчелы, залетевшей в шевелюру принца Гарри, — кажется, что она веселится больше всех», — говорит Пенни Джунор.

Камилла всегда умела посмеяться и над собой. Когда ныне покойная актриса Элейн Стритч сделала ей комплимент: «Право слово, ты выглядишь великолепно», Камилла парировала: «Тебе просто нужны очки». На расспросы журналистов о том, вставал ли Чарльз на колени, когда делал предложение, она ответила: «Это я спустилась с небес на землю». По словам Камиллы, «без самоиронии выжить просто невозможно». «Если я однажды стану напыщенной, намекните мне сдуть щеки», — говорила она друзьям.

Фото: Brett Parker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 12 июня 2005 года Камилла впервые появилась на балконе Букингемского дворца в качестве законной супруги Чарльза по случаю государственного дня рождения Елизаветы II

Как Камилла веселила Чарльза

«Хихиканье» (giggling) — вот то слово, которым близкие чаще всего описывали совместное времяпрепровождение Чарльза и Камиллы. «У нее всегда искорки в глазах, она обожает похихикать. Глядя на нее, Чарльз тоже заходится от смеха», — признают очевидцы. Камилла умудрилась рассмешить Чарльза даже в день их свадьбы, когда от волнения надела разные туфли — с каблуками в дюйм и в два дюйма. А однажды пара угодила в дипломатический конфуз, когда не смогла сдержать смех на приеме в Канаде во время горлового пения коренного народа инуитов.

Все признают, что Камилла «благотворно и умиротворяюще влияет на Чарльза, о чьей вспыльчивости и раздражительности ходят легенды». «Когда он злится, ей достаточно одного взгляда, чтобы разрядить атмосферу. Я думаю, Камилла его сильно изменила», — признает Джунор. Как рассказывал NEWS.ru, репортер телеканала CNN Макс Фостер на 70-летие принца Чарльза провел несколько дней в его шотландском поместье Дамфриз-хаус.

«После интервью в комнату вошла Камилла и отпустила какую-то шутку. В ее обществе он сразу же почувствовал себя более раскованным. Я видел, какой опорой Камилла была для Чарльза. Она обладает уникальным даром рассеивать любое напряжение с помощью харизмы, которую не передает камера. Ее способность поддерживать порядок в комнате становится теперь национальным достоянием — и символом стабильности в королевстве», — признавал корреспондент CNN.

Сама же Камилла говорит, что больше всего они с Чарльзом любят просто вместе помолчать: «Иногда мы словно проплывающие в ночи корабли. Мы можем сидеть по разным углам комнаты и молча читать каждый свою книгу. И мы знаем, что нам не нужно поддерживать разговор. Мы просто вместе».

Как британцы привыкали к Камилле

«Когда люди стали чаще видеть Чарльза и Камиллу вместе, то оказывались приятно удивлены тем, какой теплой, дружелюбной и забавной она была, — отмечает биограф Камиллы. — Легкие, любящие отношения между ними выгодно отличались от напряженных совместных выходов Чарльза и Дианы последних лет их брака».

Сегодня Камилла делает для британской короны больше, чем кто-либо из членов королевской семьи, признают СМИ. Она патронирует около 90 проектов — от Общества борьбы с остеопорозом до лондонского приюта для животных «Баттерси», откуда взяли кота Ларри — главного мышелова Даунинг-стрит, 10. Чарльз во всех публичных выступлениях искренне восхищается супругой. Журналисты, которые некогда травили Камиллу, теперь называют ее «секретным оружием британской монархии».

«Когда не стало принцессы Дианы, у Чарльза появилась цель — однажды оказаться на престоле вместе с Камиллой в качестве жены и королевы. Он всегда об этом мечтал, поэтому практически сразу нанял одного из самых известных британских пиарщиков. Про него упоминает в своих мемуарах „Запасной“ младший сын короля принц Гарри, который, в отличие от Уильяма, так и не нашел общего языка с мачехой. Гарри не называет имени пиарщика, но, скорее всего, им был Марк Болланд, который в 2002 году начал проводить стратегию по улучшению имиджа Камиллы», — рассказывает Ариадна Рокоссовская.

Фото: Stephanie Schaerer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Чарльз и Камилла превратились в одну из самых улыбчивых пар Британии

Готовы ли британцы признать Камиллу королевой?

Автор Telegram-канала «Все могут короли» не исключает, что Болланд действительно сливал в прессу негативную информацию про Гарри и других членов королевской семьи, чтобы на их фоне Карл и Камилла выглядели наиболее благопристойно. Постепенно британцы забывали драму Дианы и ее горькие слова о том, что в их браке троим было тесно. Камилла стала вызывать симпатию.

«Не прошло и года, как британская общественность впервые дала добро на брак Чарльза с Камиллой: 57% опрошенных признали, что не против их свадьбы. В 2005 году с этим согласилась и Елизавета II. А у нее было прекрасное чутье. Она всегда точно понимала, что хорошо, а что плохо для Британии и для королевской семьи. И раз она пошла на этот шаг, значит, понимала: брак Камиллы и Чарльза не обрушит репутацию королевской семьи», — напоминает Ариадна Рокоссовская.

В июне 2022 года, на свой платиновый юбилей, Елизавета II призвала британцев согласиться с тем, что после ее смерти Камилла будет королевой (по выражению Елизаветы — «королевой-консортом»). «С этого момента положение Камиллы только упрочивается в общественном мнении. И даже выход скандальных мемуаров Гарри, как ни странно, добавил ей очков. В этом году — впервые со дня свадьбы Чарльза и Камиллы — большинство британцев согласились с тем, что она будет королевой. Так что Британия приняла Камиллу», — заключила Ариадна Рокоссовская.

Каким все-таки будет титул Камиллы?

С новым титулом Камиллы возникла путаница. Будет ли она королевой-консортом («королевой-супругой»), как того хотела покойная Елизавета II, или все-таки королевой, о чем мечтает Карл? В официальном приглашении на коронацию нет никаких «консортов» — оно написано от имени «Их Величеств короля Карла и королевы Камиллы». И хотя на портале Royal.uk Камилла пока что именуется «королевой-консортом», после 6 мая она, скорее всего, станет полноценной королевой.

«Вопреки распространенному заблуждению, официального титула „королева-консорт“ в Великобритании не существует. Да, супруги британских монархов по сути являлись консортами, но никогда так не именовались. Такая должность есть в Швеции, но не в Британии, — поясняет NEWS.ru Ариадна Рокоссовская. — Женой короля Георга VI (отца Елизаветы II) была Элизабет Боуз-Лайон. Когда он умер, она стала королевой-матерью при королеве Елизавете. Перед этим правил король Георг V, его жена королева Мария тоже не была никаким консортом. Не говоря уже о супруге Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филиппе, который не был ни „королем-консортом“, ни „принцем-консортом“, но был просто принцем».

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Карл III и Камилла прошли тернистый путь, прежде чем смогли открыто быть вместе

По словам собеседницы NEWS.ru, после объявления воли Елизаветы II в отношении Камиллы в Букингемском дворце возникла некоторая путаница. Когда Чарльз стал королем после кончины матери, Камиллу стали называть королевой-консортом. «Это было не слишком корректно, но не могли же во дворце нарушить волю покойной. Но теперь из официальных эпитетов королевы уберут чуждое британской традиции слово „консорт“. К мысли о том, что Камилла станет их новой королевой, британцев приучали шаг за шагом», — заключает Ариадна Рокоссовская.

Как будет короноваться Камилла

Камилла коронуется 6 мая в Вестминстерском аббатстве сразу вслед за Карлом. Для супруги монарха предусмотрена «более простая процедура».

Как писал NEWS.ru, Камилла не будет надевать корону королевы Елизаветы, изготовленную для королевы-матери в 1937 году. Ее украшает легендарный индийский бриллиант «Кохинур» — колониальный трофей Британии, который Нью-Дели постоянно требует вернуть. Из соображений политкорректности Камилла будет короноваться короной королевы Марии 1911 года, инкрустированной осколками алмаза «Кулиннан», добытого во времена британского владычества в Южной Африке.

Вообще Камилле полагалась новая корона. Это первый случай в современной истории Британии, когда для королевской супруги не будут изготавливать новую реликвию, но «модифицируют» уже имеющуюся. Сообщается, что Карл и Камилла предпочли экономный вариант «в интересах устойчивого развития». СМИ не исключают, что под давлением зоозащитников королева откажется и от скипетра с эмалированным голубем, который был вырезан в XVII веке из слоновой кости.

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press Совсем скоро король Карл III и королева Камилла коронуются в Вестминстерском аббатстве

Зато у Камиллы есть все шансы надеть коронационные серьги, ожерелье и кольцо самой королевы Виктории, предполагает The Telegraph. Кольцо было изготовлено в 1831 году королевскими ювелирами, которые по ошибке сняли мерки с мизинца, а не с безымянного пальца Её Величества. Архиепископу Кентерберийскому пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы оно налезло. После церемонии королеве пришлось замачивать палец в банке с холодной водой — кольцо никак не желало слезать с пальца. Британцы надеются, что королеве Камилле таких конфузов удастся избежать.