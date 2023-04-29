Король как Микки-Маус: республиканцы Британии грозят свергнуть Карла III Противники британской монархии готовятся «устроить хаос» в день коронации. Чего добиваются члены движения «Республика»?

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти половина британцев разочаровалась в монархии. Об этом говорит опрос, проведенный незадолго до коронации Карла III и его супруги Камиллы. Как признает The Guardian, поддержка королевской семьи и монархического устройства Британии «достигла исторического минимума». На этом фоне оживилось местное движение «Республика» (Republic), чьи сторонники грозятся «свергнуть короля бескровным способом». Много ли в королевстве республиканцев, чем известен их идейный вождь Грэм Смит и есть ли у него шанс сорвать общенациональные торжества 6 мая — в материале NEWS.ru.

О чем говорят опросы

Согласно опросу Национального центра социальных исследований (NatCen), только трое из десяти британцев считают монархию «очень важной». Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1983 года. В общей сложности 45% респондентов заявили, что либо институт короны должен быть упразднен, либо он «вообще не важен», либо «не очень важен». В 2022 году, когда теперь уже покойная королева Елизавета II отмечала платиновый юбилей (70 лет на троне), так считали только 35% опрошенных.

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press Примерно 45% британцев разочаровались в монархии: они не считают ее слишком важной или вообще хотели бы упразднить

А ведь казалось, что предстоящая коронация Карла III должна повысить популярность Виндзоров. «Как правило, громкие события — такие как юбилеи, бракосочетания или рождение детей у членов королевской семьи, [не говоря уже о коронациях], положительно влияют на отношение общества к монархии. На протяжении 2010-х годов мы наблюдали рост поддержки ее сохранения, что совпало с женитьбой принца Уэльского Уильяма и с празднованием платинового юбилея королевы», — признает исполнительный директор NatCen Гай Гудвин.

Карл III сам виноват?

На настроения британцев влияет личность самого монарха. Покойная Елизавета II была народной любимицей, «матерью нации», ее сын пока не дотягивает до такой популярности. «Никто бы не осмелился метать яйца в королеву», — признают эксперты с намеком, что в Карла III они летели уже дважды. Многие были уверены, что ради авторитета короны Карл уступит трон своему старшему сыну. Пара Уильяма и Кейт, в отличие от скандальных Гарри и Меган, вызывает искреннюю симпатию у британцев. Однако Чарльз слишком долго мечтал о том, что сможет однажды назваться Карлом III, и упускать венец не собирался.

И хотя 74-летний король молод душой и обладает изрядным чувством юмора, молодых британцев он не слишком вдохновляет. Только 12% британцев в возрасте от 18 до 34 лет считают монархию «очень важной». В возрастной категории 55+ сторонников монархии в три с половиной раза больше — 42%. «Задача монархии в будущем будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать свою актуальность и привлекательность для молодого поколения», — уверен Гай Гудвин.

Многих жителей королевства, где жизнь в последние месяцы стала заметно дороже, возмущают траты на коронационные торжества. Как показал еще один опрос компании YouGov, 51% британцев не считает, что коронация должна финансироваться государством, и только 32%, в принципе, не против.

Что известно о вожде британских республиканцев

Как пишет The Guardian, «на фоне апатии по поводу предстоящей коронации британская антимонархическая группа „Республика“ преисполнилась оптимизма».

Идейным вдохновителем британских противников монархии выступает глава движения Грэм Смит. Об этом персонаже известно крайне немного, про него даже нет странички в «Википедии». Для столь публичного человека, претендующего на изменение политического строя Британии, это весьма странно.

Фото: EPA/ТАСС Грэм Смит мечтает установить в Британии республику

Как сообщают британские СМИ, Смиту 49 и «последние 15 лет он активно борется за отмену монархии в Британии».

Как активисты «Республики» донимают Карла III

В последние месяцы «Республика» развернула бурную антимонархическую кампанию с привлечением рекламных щитов и соцсетей. Активисты даже устраивают слежку за перемещениями Карла III. Так, в городке Колчестер в Эссексе состоялась демонстрация, которую противники короля назвали «генеральной репетицией» перед 6 мая.

Смит вместе с группой единомышленников развернули плакаты с лозунгом «Не мой король» (Not my king). Через громкоговоритель они «пытались вызвать на дебаты короля», который находился поблизости. Протестующие требовали от Карла III объяснений по поводу использования королевских средств на покрытие судебных тяжб его брата — принца Эндрю. Полиция настороженно наблюдала за протестующими, на которых в свою очередь шикали прохожие.

Что задумали сторонники «Республики»

«За две недели до коронации несколько десятков британцев, мечтающих о бескровном свержении монархии, собрались в церкви на западе Лондона, дабы сообщить, что у них наконец-то появился повод для радости», — отмечает The Guardian.

Фото: EPA/ТАСС Подготовка к коронации Карла III идет полным ходом

«Хорошая новость состоит в том, что мы можем реально оставить за бортом то, от чего давно пора избавиться», — провозглашал с кафедры господин Смит. СМИ отмечают, что собрание не выглядело массовым: из примерно 70 собравшихся 10 и вовсе были журналистами. Остальные создавали впечатление «унылой группы не совсем молодой аудитории преимущественно белых мужчин».

Тем не менее планы у господина Смита наполеоновские. В день коронации Карла и Камиллы 6 мая он обещает вывести на улицы Лондона около 1400 человек. «Эта акция станет крупнейшей из всех, что мы когда-либо проводили», — цитирует активиста Spiegel online. Демонстранты, одетые во все желтое (антимонархисты выбрали этот цвет своим символом), обещают проследовать с плакатами по пути следования королевского кортежа из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. «Это море желтого цвета невозможно будет не заметить», — пообещал Смит. При этом он призвал единомышленников вести себя достойно и все же не бросать в короля яйца.

Хотя уже очевидно, что демонстрантам не позволят приблизиться к королевской карете на пушечный выстрел. Между тем в других городах, включая Кардифф и Ноттингем, также запланированы протесты и шествия, а в Оксфорде и самом Лондоне должны состояться еще и «уличные вечеринки против монархии». В Шотландии, где уровень оппозиции монархии считается самым высоким в стране, протесты пройдут в Эдинбурге и в Глазго одновременно с коронационной службой.

Когда появилось движение «Республика»

Организация была основана в 1983 году, а сейчас переживает «скромный подъем». Лидеры «Республики» утверждают, что в ее рядах состоят по меньшей мере 70 тысяч человек. А членство в «Республике» платное — от трех фунтов стерлингов в месяц. К тому же у антимонархистов есть щедрые спонсоры. В ноябре 2022 года, когда скончалась Ее Величество Елизавета II, движение получило пожертвований на 70 тысяч фунтов. Для сравнения: за весь 2020 год на его счета перевели 100 тысяч фунтов.

Республиканцы уверены, что именно сейчас пробил их звездный час. «За прошедшие годы монархия ужалась с балкона Букингемского дворца, заполненного членами королевской семьи, принцами и принцессами, до четырех человек — Чарльза и Камиллы, Кейт и Уильяма», — признает Смит. К этому следует добавить принца Эндрю, погрязшего в сексуальных скандалах, и принца Гарри, на которого у большинства британцев уже аллергия — равно как и на его супругу Меган, вступившую на тропу войны с Букингемским дворцом.

Республиканцы давят и на «финансовое бремя короны». Согласно официальной статистике, институт монархии обходится каждому британцу менее чем в один фунт ($1,15) в год. Но республиканцы утверждают, что его «истинные расходы составляют суммарно около 350 млн фунтов».

Чего добиваются республиканцы

Как поведал Грэм Смит в одном из интервью, смена одного короля другим, более молодым и популярным, Британии не поможет. Республиканцы хотят избавиться от самого института монархии, который «оковами висит на теле страны».

«В принципе, мы хотим оставить все то, что у нас есть, но в демократическом виде. Мы будем избирать обе палаты парламента и избавимся от всех пожизненных лордов. Правительство по-прежнему будет формироваться из нижней палаты во главе с премьер-министром. И еще мы изберем главу государства, который получит ограниченную конституционную роль», — поясняет Смит.

Фото: Zuma/ТАСС Господин Смит собрал иностранных журналистов на пресс-конференцию, поведав им о планах организовать 6 мая протесты

Особенно ему нравится модель Германии, где федеральный президент не играет большой роли в политике, но может выступить арбитром нации в кризисные моменты. «Итак, это будет парламентская система, но сделанная демократической сверху донизу», — мечтает республиканец. Еще он не согласен с тем, что королевская семья помогает привлекать туристов. «Вы же не будете говорить о том, что надо поместить Микки-Мауса в Белый дом, потому что это полезно для туризма. Это неубедительный аргумент», — заключает господин Смит.

Впрочем, эксперты уверены: хоронить британскую монархию рано. Вопрос об упразднении короны никто не ставит. Господин Смит, которого причисляют к маргиналам, хотя и весьма активным, точно не способен повести за собой народные массы. А уж шансы республиканцев сорвать коронационную процессию равны нулю. Хотя привлечь к себе внимание они, несомненно, попытаются. Да и грех не воспользоваться шансом, который неизвестно когда выпадет в следующий раз. Ведь Виндзоры имеют счастливую привычку жить долго.