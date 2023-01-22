Стало известно решение Елизаветы II по титулу принца Эндрю Telegraph: Елизавета II разрешила принцу Эндрю носить титул «Его королевское высочество»

Фото: Andrew Mccaren / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Покойная королева Великобритании Елизавета II разрешила принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество», пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники. Королева, таким образом, удовлетворила просьбу своего сына. В издании при этом отметили, что окончательное решение по этому вопросу должен принять король Карл III.

Принц Эндрю не был лишен титула и все еще мог использовать его в частном порядке. Он уговорил Елизавету II, и она согласилась, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что при дворе решение было воспринято неоднозначно, так как герцог Йоркский должен был «аккуратно» использовать данную привилегию, чтобы не вызвать недовольство общественности, но это не было сделано.

Как ранее писал NEWS.ru, Карл III объявил о решении снять в ближайшее время с государственного довольствия 11 из 22 членов королевской семьи. Знающие все тайны Букингемского дворца наблюдатели сообщили, что этим шагом король хочет убить сразу двух зайцев: сделать институт монархии более близким к народу, который благодаря метаниям правительства Его Величества все туже затягивает пояса, и наказать тех членов семьи Виндзоров, которые, по мнению Карла III, компрометируют корону своим поведением.