Принц Гарри все-таки прилетит на коронацию Карла III, но без Меган The Guardian: 6 мая принц Гарри прилетит на коронацию Карла III без Меган

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Младший сын короля Великобритании принц Гарри все-таки прилетит в Лондон на коронацию отца 6 мая. При этом его супруга Меган останется с детьми в Калифорнии, объявил Букингемский дворец, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, это объявление положило конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. Ранее Его Величество позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.

Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет, — сообщили Виндзоры.

Этой дипломатичной формулировкой в Букингемском дворце дали понять, что Меган все же отклонила приглашение венценосного свекра, отмечает телерадиокорпорация BBC. Формально у нее есть причина: как раз 6 мая Арчи исполнится четыре года, и коронация Карла III затмила бы семейный праздник Сассекских. Источники в окружении короля называют решение Меган «признаком сохраняющейся напряженности между парой и дворцом».

Гарри присоединится к двум тысячам гостей в Вестминстерском аббатстве. Его впервые увидят на публике вместе с другими членами королевской семьи с момента публикации мемуаров «Запасной» (The Spare). После выхода книги на Гарри особенно обиделись старший брат принц Уильям и его супруга Кейт.

Скорее всего, после коронации Гарри не появится на балконе Букингемского дворца с королем и королевой, поскольку после «мегзита» (отъезда из Британии) больше не относится к старшим членам королевской семьи. По сообщению телеканала Sky News, Меган требовала, чтобы ее с детьми пустили на балкон наравне с другими. Посетит ли Гарри коронационный концерт в Виндзорском замке 7 мая, не сообщается.