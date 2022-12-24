Sun: Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца Sun: Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца после обвинений в изнасиловании

Фото: PPE/face to face/Global look Press

Принц Эндрю

Король Великобритании Карл III выгнал из Букингемского дворца лишенного титулов принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщил источник Sun. Он отметил, что теперь принц сам по себе. В ноябре Эндрю был лишен круглосуточной вооруженной охраны. За нее британская казна ежегодно платила 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн).

Любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Эндрю не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе, — заявил инсайдер.

При этом принцу позволят участвовать в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.

Джуффре ранее заявила, что Эндрю изнасиловал ее, когда девушке было 17 лет. В марте этого года, как писали СМИ, принц выплатил ей компенсацию, сумма которой официально не разглашалась. После этого судебное разбирательство было прекращено. Сумма могла достигать 12 млн фунтов.

Как ранее писал NEWS.ru, Карл III объявил о решении снять в ближайшее время с государственного довольствия 11 из 22 членов королевской семьи. Знающие все тайны Букингемского дворца наблюдатели сообщили, что этим шагом король хочет убить сразу двух зайцев: сделать институт монархии более близким к народу, который благодаря метаниям правительства Его Величества все туже затягивает пояса, и наказать тех членов семьи Виндзоров, которые, по мнению Карла III, компрометируют корону своим поведением.