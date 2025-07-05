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05 июля 2025 в 15:59

Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи

Стоматолог Мак Суини разгадал загадку «Витрувианского человека» да Винчи

«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский стоматолог Рори Мак Суини заявил, что разгадал загадку точных пропорций «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи. Свою теорию он опубликовал в научном журнале Journal of Mathematics and the Arts, сообщает портал Phys.org. По его мнению, треугольник в работе итальянского ученого совпадает с треугольником Бонвиля.

Стоматолог из Лондона, возможно, разгадал многовековую математическую головоломку, скрытую в одном из самых известных анатомических рисунков в мире — «Витрувианском человеке» Леонардо да Винчи. Это открытие предполагает, что культовое изображение отражает тот же проектный чертеж, который часто встречается в природе, — говорится в материале.

Суини обнаружил, что ноги «Витрувианского человека» образуют равносторонний треугольник, который совпадает с треугольником Бонвиля — геометрической фигурой, которая используется для идеального положения челюстей в стоматологии. Построение позволяет прийти к соотношению 1,64 к 1,65 между стороной квадрата и радиусом круга, что почти полностью идентично значению 1,633, которое часто встречается в природе. По мнению стоматолога, да Винчи намеренно использовал точные математические пропорции, чтобы отразить базовые закономерности устройства человеческого тела.

Исследователь полагает, что его открытие может помочь в создании новых подходов в стоматологии. Также оно может быть полезно при изучении других феноменов эпохи Возрождения.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море у побережья Франции на глубине 2567 метров обнаружили затонувший корабль XVI века. Находка была сделана в районе коммуны Раматюэль во время учений ВМС Франции в марте этого года.

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