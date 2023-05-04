Мантии с чужого плеча: почему Карл III решил короноваться в старых одеяниях На церемонии 6 мая монарху предстоит постоянно переоблачаться. Букингемский дворец раскрыл тайны коронационного дресс-кода

Фото: royal.uk

Для Карла III не стали шить новые мантии. Монарх решил позаимствовать их из гардероба своего дедушки Георга VI

Церемония коронации 6 мая, о которой Карл III мечтал столько десятилетий, станет не самым простым испытанием для 74-летнего монарха. Во время священного ритуала ему придется то и дело менять облачения, которые, к слову, весят немало. Накануне в Букингемском дворце приоткрыли тайну коронационного дресс-кода. Сообщается, что для «экологичного» короля не станут шить специальные мантии, как это было принято. Его Величество, известный своей бережливостью, решил использовать «поношенную одежду», с иронией пишет The Guardian. Не самый плохой вариант, когда речь идет об одеяниях, в которых короновались предки Карла III последние два столетия.

Дедушкины мантии: в чем приедет в аббатство и уедет Карл III

Прежде всего монарх-новатор решил отказаться от новых парадных мантий. Всего этих мантий четыре — по две для короля и для королевы. Один комплект государственных, или парламентских мантий (Robes of State) предусмотрен для прибытия монарших особ в Вестминстерское аббатство, вторая пара сословных мантий (Robes of Estate) — для отъезда, когда коронация свершится. Обе мужские мантии, которые Карл III распорядился достать из музейных витрин, надевал его дедушка Георг VI на свою коронацию в 1937 году.

«По традиции король с королевой прибудут на коронацию в алых парламентских мантиях, а покинут Вестминстерское аббатство в пурпурных имперских длиной около пяти метров. Обычно все они шьются для каждого монарха индивидуально. Но, как мы уже поняли по опустевшим витринам музея Тауэра, Карл решил воспользоваться коронационными атрибутами своих предков. Поэтому портные из основанного в 1689 году старейшего лондонского ателье Ede and Ravenscroft и Королевской школы вышивки подновили подкладку и золотое шитье и восстановили блеск бархатных мантий, отороченных мехом канадского горностая», — рассказывает автор Telegram-канала о современных монархиях «Все могут короли» Ариадна Рокоссовская.

Фото: royal.uk На коронации Карла III будут использоваться одеяния из экспозиции лондонского Тауэра

Перчатка не жмет: что еще примерит Карл III

Карл III собрался позаимствовать и другие атрибуты из гардероба предков. «Его Величество будет повторно использовать облачения, которые были представлены на коронационных службах короля Георга IV в 1821 году, короля Георга V в 1911 году, короля Георга VI в 1937 году и королевы Елизаветы II в 1953 году, включая простую тунику для помазания (Colobium Sindonis), супертунику (Supertunica), имперское облачение (Imperial Mantle), коронационный пояс для меча (Coronation Sword Belt) и коронационную перчатку (Coronation Glove). Хотя Supertunica и Imperial Mantle обычно используются повторно, Его Величество также повторно использует Colobium Sindonis, Coronation Sword Belt и Coronation Glove, которые носил его дед, король Георг VI», — сообщает Букингемский дворец.

Перчатку традиционно изготавливают по меркам, снятым с правой руки монарха. Карл III решил, что вполне управится с дедушкиной перчаткой 1937 года. Она сделана из белой кожи и расшита позолоченной металлической нитью «в качестве напоминания о том, что государь должен проявлять мягкость при повышении налогов». В перчатке монарх будет держать скипетр во время инвеституры — вручения ему королевских регалий уже после помазания на царство.

«У нас замечательный, экологичный король — истинный поборник устойчивого развития, который не заказывает новую перчатку, но использует раритет повторно», — с гордостью заявила Дебора Мур, исполнительный директор компании Dents, которая изготовила этот аксессуар, как и впоследствии коронационную перчатку для Елизаветы II.

Фото: royal.uk Коронационная перчатка Георга VI должна подойти к правой руке его внука

Стойкий король: сколько будет весить одеяние Карла III

В постоянных переодеваниях короля немудрено запутаться. Специалисты по церемониалу терпеливо разъясняют, что к чему. Итак, в аббатство Карл III прибудет в военной форме (отказавшись от традиционных бриджей и шелковых чулок), поверх которой будет надета алая (малиновая) парламентская мантия. После принесения клятвы монарха оденут в белую льняную тунику-сорочку без рукавов, напоминающую саван. Ее также сшили для Георга VI. В ней и свершится миропомазание Карла III.

После этого на короля наденут супертунику — золотое парчовое пальто в пол, которое было сшито еще для коронации прадеда Чарльза — короля Георга V в 1911 году. Затем ее надевали все последующие монархи, включая покойную Елизавету II. Она соткана из шелковой нити, обернутой тонкими кусочками позолоченного золота или серебра, расшита цветочными мотивами и весит около 2 кг (4,4 фунта). В супертунике король будет восседать на старинном коронационном кресле Святого Эдуарда, принимая корону и другие атрибуты власти. На талию Карлу III повяжут дедов коронационный пояс с Мечом милосердия. Он символизирует «способность государя отсекать добро от зла».

Также на Карле будет золотое пальто-накидка с длинным шлейфом (Imperial Mantle), расшитое узорами. Это самый старый из всех предметов коронационного гардероба, изготовленный королевским портным Джоном Мейером еще в 1821 году. Разумеется, оно слишком хрупкое, чтобы коронованный король отправился в нем в народ. К концу церемонии на Карла III наденут пурпурную имперскую мантию, в которой он и покинет Вестминстерское аббатство. Она весит примерно 3–4 кг (6,6–8,8 фунтов). Облачаться в нее монарху поможет старший сын и наследник престола принц Уильям.

«Эту одежду довольно тяжело носить», — признает заместитель инспектора Королевского музея искусств Каролина де Гито. Не говоря уже о том, что венчаться на царство Карл будет короной Святого Эдуарда 1661 года, которая весит еще 2,23 кг (почти пять фунтов). Впрочем, из стен аббатства он выйдет не в ней, а в Имперской государственной короне 1937 года, чей вес чуть больше килограмма.

Фото: royal.uk Традиционно мастера Worshipful Company of Girdlers поставляли новый пояс для меча для каждой новой коронации. Карл III решил обойтись поясом своего деда

Узоры с жуками и пчелами: какую мантию сшили для Камиллы

Ее Величество Камилла берет пример с супруга. «В целях сбережения и экономии» она будет короноваться уже существующей короной королевы Марии. В аббатство она прибудет в парламентской мантии 1953 года — той, в которой приезжала ее покойная свекровь Елизавета II. Единственной новой из четырех мантий станет та, в которой Камилла покинет Вестминстерское аббатство после коронации. Над парадным одеянием королевы трудились мастера Королевской школы вышивки (Royal School of Needlework). Она сшита из пурпурного бархата — под стать мантии короля. Узор имперских мантий королев учитывает вкусы и предпочтения владелиц.

«В случае с Камиллой рисунок должен был отображать любовь к природе, к Британии и к Карлу. Поэтому на ее мантии мы увидим растения — как национальные символы Соединенного Королевства, так и цветы, имеющие личное значение для королевской четы. Например, ландыш, который был в свадебном букете Камиллы в 2005 году (и, кстати, был любимым цветком Елизаветы II). А еще мирт, символизирующий надежду, и дельфиниум — один из любимых цветов короля, который к тому же цветет в июле — месяце, в котором родилась Камилла», — поясняет Ариадна Рокоссовская.

«Кроме того, впервые в истории на мантии изображены насекомые, в том числе пчелы и жуки. Они напоминают о том, что королевская чета заботится об окружающей среде и любит природу», — рассказывает специалист по истории британской монархии.

Фото: royal.uk Золотая ткань коронационной накидки, изготовленной в 1821 году, расшита узором из роз, чертополоха, трилистника, корон, орлов и геральдических лилий

Посидят на старом: трон для Карла и Камиллы тоже подлатали

За четыре дня до коронации Карла III в Букингемском дворце сообщили, что и кресла для церемонии королевская чета использует старые.

«Конечно, во время самой коронации король будет сидеть на древнем коронационном троне Святого Эдуарда, который использовался для этих целей с начала XIV века. Но прежде чем пересесть на него, Карл III, как и его супруга, будет сидеть в именном кресле (во время предшествующего обряда помазания. — NEWS.ru). А Камиллу в нем и коронуют, потому что для нее древнего трона не предусмотрено. Эти кресла были изначально сделаны для Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Теперь их перетянули новым сукном и украсили новыми монограммами — короля Карла и королевы Камиллы», — отмечает Telegram-канал «Все могут короли».

Наконец, после получения короны и королевских регалий, ближе к концу церемонии, монарх пересядет в третий раз — теперь уже на так называемое тронное кресло: «Это будет кресло его дедушки, короля Георга VI, перетянутое новым сукном, но с оригинальной вышивкой герба на подлокотниках. У королевы Камиллы будет такое же кресло, но с новой вышивкой».

Фото: Global Look Press Во время коронации 2 июня 1953 года Елизавета II надевала облачения, некоторые из которых будут на ее сыне Карле 6 мая 2023 года

Райские птицы и ангелы: Карла III прикроют новой ширмой

И все же кое-какие новые атрибуты для коронации заготовлены. Главный из них — ширма, которая скроет монарха от посторонних глаз во время главного сакрального момента церемонии — помазания на царство архиепископом Кентерберийским. Его запрещено фотографировать и показывать по телевидению.

Как объявили в Букингемском дворце, «король и королева будут помазаны за ширмой высотой 2,6 метра и шириной 2,2 метра, которая удерживается шестами, вытесанными из старого виндзорского дуба XVIII века, снесенного ветром, позолоченными сусальным золотом и увенчанными бронзовыми орлами». На полотне, сотканном из австралийской и новозеландской шерсти на британских фабриках, вышито «древо Содружества» с райскими птицами и трубящими ангелами на синем фоне.

Во время коронации предшественника и тезки нынешнего монарха — Карла II — в 1661 году произошла «непристойная ссора» между баронами, которым было поручено держать шелковый балдахин над головой монарха, и королевскими лакеями. Они затеяли драку за право нарезать навес на кусочки и оставить себе на память. В итоге бароны победили, но «они были так увлечены борьбой за трофеи, что упустили место на банкете за праздничным столом».

Фото: Global Look Press Елизавета II была первым британском монархом, чью коронацию показали по телевидению

Хор миллионов голосов и зороастрийцы: что еще нового придумал Карл III

Карл отменил традиционную клятву верности пэров монарху в день коронации. Вместо этого Букингемский дворец предлагает всем подданным (разумеется, по желанию) произнести общественную присягу как «дань уважения народа своему королю». «Дворец призывает тех, кто будет наблюдать за коронацией по телевидению, онлайн, а также в парках и пабах, громко поклясться в верности монарху „хором миллионов голосов“», — сообщает The Guardian. Уже обнародована формула «народной присяги»: «Я клянусь быть по-настоящему верным Вашему Величеству, Вашему сердцу и Вашим наследникам в соответствии с законом. Да поможет мне Бог».

Сам Карл III, который выступает светским главой Англиканской церкви, намерен впервые в истории сделать коронационную службу экуменической, или многоконфессиональной. «Служба начнется с шествия представителей иудейской, суннитской и шиитской общин, сикхов, буддистов, индуистов, джайнов, бахаистов и зороастрийцев. В конце службы новоиспеченный король услышит приветствие, произнесенное в унисон представителями еврейской, индуистской, сикхской, мусульманской и буддийской общин. Оно не будет усилено динамиками из-за запрета на использование электричества в еврейскую субботу», — передает The Guardian.

Премьер-министр Риши Сунак, практикующий индуист, прочтет отрывок из Библии, хотя закон в принципе запрещает представителям других конфессий принимать участие в богослужении. Впервые в нем будут участвовать женщины — епископы англиканской церкви.

За неделю до коронации Карл с Камиллой активно репетируют предстоящую церемонию. Для этого в Букингемском дворце построили декорации интерьеров Вестминстерского аббатства, «чтобы у всех, кому предстоит сыграть роль 6 мая, включая самого короля, могли попрактиковаться». В самом аббатстве тоже пройдут репетиции, но в экспресс-режиме. В 1953 году его пришлось закрывать на несколько месяцев, чтобы юная Елизавета II подготовилась к историческому моменту.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Лондонцы могут полюбоваться старинной золотой государственной каретой возле Вестминстерского аббатства в часы репетиции коронации. Поездка на ней то еще приключение, которое предстоит Карлу и Камилле

Не растрясти короля в пути: почему Карл III сократит путь из аббатства во дворец

Как ожидается, церемония будет короче обычного: вместо трех часов, которые заняла коронация Елизаветы II, Карл III надеется уложиться в час с небольшим. А еще Карл III распорядился заметно сократить маршрут процессии из Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца.

Вместо восьми километров, которые проехала через Лондон его мать Елизавета II в 1953 году, Карл с Камиллой скостят путь до двух километров. Все дело в старинной Государственной карете, которая после коронации повезет коронованных особ в упряжке из восьми лошадей. Несмотря на роскошный внешний вид повозки, покрытой чистым слоем золота, деревянное транспортное средство 1762 года выпуска трудно назвать комфортабельным.

Пассажиров в ней изрядно укачивает, будто на борту корабля «в бурном море». А Елизавета II и вовсе чуть не замерзла в пути — ей под сиденье то и дело подкладывали грелки с горячей водой. На свой платиновый юбилей в 2022 году она не рискнула снова сесть в исторический экипаж. Все же Ее Величеству было уже 96. Карл с Камиллой не собираются изменять традиции, но и растягивать удовольствие тоже не станут.