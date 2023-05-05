В субботу, 6 мая, в Британии произойдет историческое событие — коронация 74-летнего короля Карла III. Этот день станет в стране общенациональным праздником. Накануне в Лондоне прошла генеральная репетиция церемонии. По традиции она состоится в Вестминстерском аббатстве. Вместе с Карлом будет коронована и его супруга Камилла. NEWS.ru рассказывает о деталях предстоящей церемонии в инфографике.
Екатерина Забродина
Коронация Карла III: самое интересное о церемонии в цифрах и фактах
5 мая 2023 в 16:40
Фото: Isabel Infantes/Keystone Press Agency/Global Look Press