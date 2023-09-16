Ким Чен Ын посетил Россию спустя четыре года: что показали лидеру КНДР

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (слева направо) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции.

Северокорейский лидер побывал на аэродроме Кневичи во Владивостоке, где ему показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого, он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Как встретили гостя — в галерее NEWS.ru.