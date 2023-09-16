Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции.

Северокорейский лидер побывал на аэродроме Кневичи во Владивостоке, где ему показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого, он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Как встретили гостя — в галерее NEWS.ru.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Фото: МО РФ

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Фото: МО РФ

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Фото: МО РФ

Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева), командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (четвертый слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (в центре на первом плане) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева), командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (четвертый слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (в центре на первом плане) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)

Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (слева), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) в международном аэропорту Кневичи

Фото: МО РФ

Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (слева), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) в международном аэропорту Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Ким Чен Ыну продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников» 

Фото: МО РФ

Ким Чен Ыну продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников» 

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье

Фото: МО РФ

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье