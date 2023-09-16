Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (слева направо) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)
Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции.
Северокорейский лидер побывал на аэродроме Кневичи во Владивостоке, где ему показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого, он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.
Как встретили гостя — в галерее NEWS.ru.
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: МО РФ
Лидер КНДР на аэродроме Кневичи ознакомился с самолетами российской стратегической авиации
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева), командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (четвертый слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (в центре на первом плане) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева), командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (четвертый слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (в центре на первом плане) в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)
Фото: МО РФ
Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (слева), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) в международном аэропорту Кневичи
Фото: МО РФ
Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (слева), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) в международном аэропорту Кневичи
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Фото: МО РФ
Ким Чен Ыну продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников»
Фото: МО РФ
Ким Чен Ыну продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников»
Фото: МО РФ
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье
Фото: МО РФ
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье