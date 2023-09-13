Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей Песков: сотрудничество РФ и КНДР подразумевает и военное взаимодействие

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Дмитрий Песков

Взаимоотношения между Россией и КНДР подразумевают взаимодействие в чувствительных областях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал статьи в западных СМИ о военном сотрудничестве двух стран. По словам представителя Кремля, Россия и КНДР будут строить отношения без оглядки на третьи страны.

В любом случае, комплекс взаимоотношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, — заявил Песков.

Он отметил, что сотрудничество двух стран не должно быть предметом обеспокоенности третьих государств, так как оно осуществляется во благо народов двух государств, но не против кого бы то ни было.

Песков также завил, что Россия не станет отменять санкции против Северной Кореи вопреки дружественным отношениям. Представитель Кремля выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.