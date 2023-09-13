В Кремле ответили, снимет ли Россия санкции с КНДР Песков: санкции в отношении КНДР не помешают отношениям Москвы и Пхеньяна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не станет снимать санкции с Северной Кореи, несмотря на дружественные отношения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.

Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений, — сказал Песков.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Во время диалога с Путиным Ким Чен Ын заявил, что отношения с Москвой являются приоритетными для Пхеньяна. Он отметил, что страны имеют общие глубокие корни и историю. Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что именно руководство Советского Союза первым признало КНДР как отдельное государство. По его словам, юбилей победы КНДР в корейской войне является знаковой датой.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.