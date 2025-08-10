Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13 Канада объявила о снижении потолка цен на российскую нефть до $47,60 за баррель

Канада намерена снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 (3779,43 рубля) за баррель, сообщила пресс-служба правительства страны. Решение связано с позицией Оттавы по ситуации на Украине.

Канада намерена вместе с Евросоюзом и Великобританией <…> еще больше снизить потолок на перевозимую по морю российскую нефть с $60 (4763,99 рубля. — NEWS.ru) до $47,60 за баррель, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) активно предлагают приобрести российскую нефть марки Urals на фоне колебаний на мировых рынках. Отмечается, что с НПЗ обсуждаются поставки со скидкой $1,5 (119,1 рубля) за баррель по сравнению с Brent. Кроме того, интерес к срочным фьючерсам с поставкой нефти Urals в октябре проявляют не только государственные, но и частные нефтеперерабатывающие предприятия.

Также в СМИ появилась информация, что Индия получает российскую нефть сорта Urals со скидкой $5 (476,4 рубля) за баррель из-за угроз санкций со стороны США. При этом Москва остается ключевым поставщиком для Нью-Дели, контролируя более трети индийского импорта нефти.