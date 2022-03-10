Газовая замена: Европа хочет забыть об импорте из России

Повестка начавшегося 10 марта неформального саммита стран ЕС включала вопрос о снижении зависимости евросообщества от российского газа. В Брюсселе ставят амбициозные задачи. На этой неделе Европейская комиссия наметила примерный план действий, выступив за сокращение поставок из РФ на две трети к концу этого года. Официальные лица признают, что им потребуется помощь альтернативных производителей, в том числе с Ближнего Востока. Однако способность ЕС резко уйти от российского снабжения может оказаться ограниченной.
Двухдневная встреча в Версале была организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС. Помимо политических аспектов событий на Украине, лидеров стран евросообщества интересовала тема «замещения» российского газа, особенно после решения президента США Джо Байдена наложить запрет на импорт.
План достижения «энергетической независимости» представители Еврокомиссии (ЕК)
Мы просто не можем полагаться на поставщика, который явно нам угрожает, — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Нам нужно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, диверсифицировать наши поставки газа на следующую зиму и ускорить переход на экологически чистую энергию.
О тотальном отказе от российских энергоносителей речь пока что не идёт. Для Брюсселя важно проработать минимально болезненный и, что важно, постепенный план. Некоторая тенденция на снижение «зависимости от России», как ни странно, наметилась в начале этого года, на фоне усиленной циркуляции в западных СМИ сообщений о перспективах нового витка вооружённого кризиса на Украине. Согласно данным,
Ревизия старых проектов
Дорожную карту того, каким образом евросообщество может снизить зависимость от газового снабжения из России, недавно
Торговля СПГ по своей природе является гибкой, поэтому решающим фактором в краткосрочной перспективе является наличие дополнительных грузов, — говорится в документе.
В отношении российских поставщиков исследователи МЭА предлагают поступать радикально и не продлевать с ними контракты по истечении уже оговорённых сроков. Тем не менее все предложения агентства в лучшем случае могут снизить зависимость от российских поставщиков только наполовину,
Директор Chevron Майкл Вирт на днях уже
Израильский газ
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Тем не менее это решает проблему лишь отчасти. На днях еврокомиссар Кадри Симсон обратилась к Минэнерго Израиля с вопросом, готова ли ближневосточная страна помочь в борьбе с кризисными явлениями на рынке энергоносителей. Источники Times of Israel
Наиболее эффективным маршрутом доставки израильского газа в Европу
Среди возможных альтернатив для ЕС исследователи
Минимальная помощь
Как заявил NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов, частичное замещение за счёт ближневосточных игроков в теории возможно. По его словам, инициатива по сокращению импорта более чем на 60%, — это больше вопрос технического характера: главное, чтобы нашлись соответствующие производители.
Что касается самого Ближнего Востока, то, конечно, здесь некоторые избытки природного газа найти можно, но если ближневосточные поставщики и будут играть какую-то роль, то небольшую. Думаю, что всё-таки добавочный импорт пойдёт за счёт других регионов в том числе и за счёт Соединённых Штатов.
По словам собеседника NEWS.ru, привлечь производителей того же Алжира или Катара возможно, однако тот объём, который они могут в настоящее время предложить, не позволит полностью реализовать инициативу с сокращением поставок из России на две трети.
Я бы сказал, что доля Ближнего Востока будет здесь либо небольшая, либо — при очень положительном сценарии — средняя, — отметил Кожанов.
Скорее всего, в контексте этого региона речь идёт о минимальных объёмах, подытожил эксперт.