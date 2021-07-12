Ради Киева: Байден снизил давление на «Турецкий поток»

Участники проекта Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed) оказались в замешательстве в связи с изменением позиции США. Госдепартамент уведомил представителей Греции, Кипра, Италии и Израиля о снижении интереса к этой энергетической инициативе, призванной обеспечить Европу альтернативным газовым маршрутом и выступавшей прямым конкурентом «Турецкому потоку». Среди причин, побудивших Вашингтон дистанцироваться, греческие эксперты увидели желание снизить напряжённость в отношениях с Анкарой: её помощь могла быть необходима американцам на фоне украинского кризиса.

В Афинах и Никосии на протяжении последних дней обсуждают уведомление США, распространённое по дипломатическим каналам в адрес стран, объединившихся вокруг EastMed. В переписке американские официальные лица проинформировали, что видят сложности вокруг осуществимости Восточно-средиземноморского газопровода, который по задумке должен транспортировать углеводороды с месторождений вблизи Израиля и Кипра до территории Греции, а потом и Италии, обеспечив предложение для южноевропейского рынка. Среди факторов, затрудняющих реализацию EastMed, Вашингтон назвал неочевидную прибыльность, угрозу экологии и то, что инициатива создаёт лишние трения в регионе.

Президент Кипра Никос Анастасиадис (Слева, ), премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (в центре) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Справа) Marios Lolos/Xinhua

Последний пункт относится к позиции Анкары, которая выступала категорически против EastMed не столько потому, что он является конкурентом «Турецкому потоку», сколько по причине задуманной проектировщиками прокладке труб по тем районам, которые Турция и Северный Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. В последние два года восток Средиземноморья превратился в точку напряжения: инициированные в одностороннем порядке разведывательные работы кипрских властей, которые велись при участии западных энергетических компаний, регулярно сталкивались с отправкой турецких боевых кораблей в спорные районы. Нередко звучали прогнозы о том, что такие стычки могут перерасти в военный конфликт.

Безнадёжный газопровод

Экономисты изначально говорили о низких шансах EastMed на успех. Причины заключались не только в протяжённости и глубине этой газотранспортной инфраструктуры, но и в самих целях поставщиков. Углеводороды с кипрских и израильских месторождений по задумке должны обеспечить потребности Южной Европы. Однако эти нужды не так велики: согласно экспертным оценкам, 3 млрд куб. м в год необходимо для Болгарии, до 0,25 млрд — для Черногории. Единственным перспективным потребителем выступает Италия, которая, однако, нуждается в газе прежде всего в северных районах. Эти факторы вкупе с созданием магистрали через оспариваемые Турцией и Северным Кипром зоны делали проект малопривлекательным для инвесторов.

Впрочем, неформальный энергетический блок вокруг EastMed, к которому в то же время присоединились Египет и Иордания, получил гарантированную посредническую поддержку со стороны администрации экс-президента Дональда Трампа. Были предположения, что за счёт энергетической инициативы Белый дом хочет обрести инструмент дипломатического давления на Турцию, к тому моменту уже разозлившую американцев интенсификацией военно-технического сотрудничества с Россией. Одним из элементов американской политики давления на своего ближневосточного союзника стала попытка сместить центр тяжести своей региональной стратегии на Кипр. Никосии было предложено укрепить сотрудничество, но с рядом условий.

Необходимость в Турции

После того как уведомление о позиции администрации Байдена по EastMed вызвало скандал, американские официальные лица попытались сгладить эффект, заявив, что позиция Белого дома была искажена: он по-прежнему поддерживает укрепление связи между энергосетями в регионе, просто призывает, чтобы они были рентабельные и безопасные. Впрочем, эти объяснения уже никто не хотел принимать во внимание.

Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Примечательно то, как снижение интереса американцев к Восточно-средиземноморскому газопроводу было интерпретировано в греческой экспертной среде. Директор по исследованиям и международным отношениям Кипрского технологического университета Памбос Хризостому заявил , что администрация Байдена просто захотела сгладить острые углы в отношениях с Турцией в регионе, чтобы заручиться её поддержкой на случай увеличения военной напряжённости вокруг Украины.

Турцию хотят использовать в качестве возможного союзника, если с Россией возникнет значительный разрыв по Украине, — отмечает исследователь.

Он напомнил о договорённостях между Анкарой и Киевом по беспилотной авиации.

До настоящего времени Турция действительно демонстрировала, что не готова ограничивать интерес своего оборонпрома к украинскому рынку, указывая на то, что это вопрос бизнеса, а не политики. Тем не менее для Анкары по-прежнему важно не нагнетать напряжённость в отношениях с Москвой. В связи с чем турецкая сторона может обеспечить лишь посредническую помощь, особенно если речь идёт о линии Россия — НАТО.