Газ или ХАМАС: что мешает сближению Турции и Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог готов посетить Турцию для того, чтобы обсудить аспекты нормализации отношений между странами, уровень которых был существенно понижен на фоне палестинских проблем. Это дали понять состоявшиеся накануне его телефонные переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара рассчитывает подключить еврейское государство к своей газовой инфраструктуре, что особенно актуально в свете снижения интереса США к проекту Греции, Кипра, Израиля и Италии, конкурирующему с «Турецким потоком».
В ходе телефонного разговора Герцог
Высокопоставленные источники израильских изданий
Газовый путь
Контакты на высшем уровне продолжают обмен позитивными сигналами между Турцией и Израилем. Анкара не скрывает, что рассматривает потенциальное сближение со средиземноморским соседом под призмой энергетического взаимодействия. Так, на днях Эрдоган допустил возможность сотрудничества в том, что касается газовых поставок в Европу.
Мы можем найти применение израильскому газу внутри страны и, помимо этого, приложить совместные усилия для его поставок в Европу. Даст бог, этот вопрос будет в повестке визита Герцога в Турцию, — сообщил глава республики.
В Анкаре не раз указывали на то, что единственный эффективный путь для израильского топлива пролегает через турецкую территорию.
На необходимость энергетического взаимодействия между двумя средиземноморскими игроками указывал экс-командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции контр-адмирал Джихат Яйджы. Несмотря на то что в последние годы бывший военачальник строит академическую карьеру, его считают рупором определённой части политической элиты. В
Созрели условия
Дипломатические отношения Турции и Израиля регулярно оказывались под ударом из-за противоречий по палестинскому вопросу. Один из последних эпизодов произошёл в эпоху экс-президента США Дональда Трампа, который принял решение признать «столичный» статус Иерусалима и перенести туда посольство. В 2018 году это привело к столкновениям на границе с сектором Газа. На фоне этого кровопролития Анкара решила понизить уровень контактов. Еврейское государство, в свою очередь, стало чаще выдвигать турецкой стороне претензии по поводу помощи группировке ХАМАС: её офисы, по этим оценкам, открыто работают в Стамбуле, а эмиссары занимаются планированием нападений на объекты в Израиле, едва ли не находясь в республике.
Тем не менее сейчас очень многое изменили сообщения о готовности администрации президента США отозвать свою поддержку Восточно-средиземноморскому газопроводу (EastMed). Труба, задуманная как конкурент «Турецкому потоку», должна была соединить единой инфраструктурой Израиль, Кипр, Грецию и Италию для того, чтобы направлять газ со средиземноморских месторождений на южноевропейский рынок. Однако в Вашингтоне, по ряду сообщений, сочли проект политически, экономически и экологически затратным. Такая позиция делает невозможным его реализацию, что только радует Анкару, для которой газотранспортная инициатива была лишним раздражителем в регионе.
На этом фоне Израиль — как участник EastMed — задумался об альтернативах, хотя Кипр и Греция вполне могут расценить это как предательство. Не исключено, что в вопросах сближения многое будет зависеть от готовности Анкары ограничить активность хамасовцев на своей территории. В противном случае к процессу нормализации будет слишком много вопросов внутри еврейского государства.