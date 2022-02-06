Газ или ХАМАС: что мешает сближению Турции и Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог готов посетить Турцию для того, чтобы обсудить аспекты нормализации отношений между странами, уровень которых был существенно понижен на фоне палестинских проблем. Это дали понять состоявшиеся накануне его телефонные переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара рассчитывает подключить еврейское государство к своей газовой инфраструктуре, что особенно актуально в свете снижения интереса США к проекту Греции, Кипра, Израиля и Италии, конкурирующему с «Турецким потоком».

В ходе телефонного разговора Герцог пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции, которую тот подхватил вместе с супругой Эмине после поездки на Украину. Кроме того, президент Израиля обсудил со своим коллегой «возможность скорой встречи». То, что Герцог может нанести визит в Турцию, активно обсуждают на протяжении последних нескольких недель. Подобные переговоры могут состояться уже весной. От них ждут предварительных решений о возможности нормализации отношений между странами. Несмотря на то что между ближневосточными государствами сохраняются экономические контакты, уровень дипломатического присутствия остаётся на низком уровне.

Ицхак Герцог IsaacHerzog/facebook.com

Высокопоставленные источники израильских изданий предполагают , что запланированные переговоры могут стать лакмусовой бумажкой, которая покажет, куда могут дальше двинуться двусторонние отношения. По их словам, должность президента в еврейском государстве во многом носит символический характер, однако через Герцога вполне может возникнуть важный канал коммуникации. Согласно этим оценкам, в Израиле сейчас всерьёз обдумывают «поменять отношения с Турцией». Характер контактов, по словам инсайдеров, может измениться с «замороженного» на «прохладный». В этих обстоятельствах могут быть сделаны все виды шагов — от экономических сделок до обмена главами дипломатических миссий.

Газовый путь

Контакты на высшем уровне продолжают обмен позитивными сигналами между Турцией и Израилем. Анкара не скрывает, что рассматривает потенциальное сближение со средиземноморским соседом под призмой энергетического взаимодействия. Так, на днях Эрдоган допустил возможность сотрудничества в том, что касается газовых поставок в Европу.

Мы можем найти применение израильскому газу внутри страны и, помимо этого, приложить совместные усилия для его поставок в Европу. Даст бог, этот вопрос будет в повестке визита Герцога в Турцию, — сообщил глава республики.

В Анкаре не раз указывали на то, что единственный эффективный путь для израильского топлива пролегает через турецкую территорию.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

На необходимость энергетического взаимодействия между двумя средиземноморскими игроками указывал экс-командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции контр-адмирал Джихат Яйджы. Несмотря на то что в последние годы бывший военачальник строит академическую карьеру, его считают рупором определённой части политической элиты. В научной статье для издания Turkeyscope, выходящего под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше (Тель-Авивский университет), Яйджы пару лет назад предлагал израильтянам обдумывать подписание договорённостей о делимитации морских границ с Анкарой. Это бы дало возможность поделить шельфовые месторождения и прояснить проблемы юрисдикции.

Созрели условия

Дипломатические отношения Турции и Израиля регулярно оказывались под ударом из-за противоречий по палестинскому вопросу. Один из последних эпизодов произошёл в эпоху экс-президента США Дональда Трампа, который принял решение признать «столичный» статус Иерусалима и перенести туда посольство. В 2018 году это привело к столкновениям на границе с сектором Газа. На фоне этого кровопролития Анкара решила понизить уровень контактов. Еврейское государство, в свою очередь, стало чаще выдвигать турецкой стороне претензии по поводу помощи группировке ХАМАС: её офисы, по этим оценкам, открыто работают в Стамбуле, а эмиссары занимаются планированием нападений на объекты в Израиле, едва ли не находясь в республике.

Тем не менее сейчас очень многое изменили сообщения о готовности администрации президента США отозвать свою поддержку Восточно-средиземноморскому газопроводу (EastMed). Труба, задуманная как конкурент «Турецкому потоку», должна была соединить единой инфраструктурой Израиль, Кипр, Грецию и Италию для того, чтобы направлять газ со средиземноморских месторождений на южноевропейский рынок. Однако в Вашингтоне, по ряду сообщений, сочли проект политически, экономически и экологически затратным. Такая позиция делает невозможным его реализацию, что только радует Анкару, для которой газотранспортная инициатива была лишним раздражителем в регионе.

На этом фоне Израиль — как участник EastMed — задумался об альтернативах, хотя Кипр и Греция вполне могут расценить это как предательство. Не исключено, что в вопросах сближения многое будет зависеть от готовности Анкары ограничить активность хамасовцев на своей территории. В противном случае к процессу нормализации будет слишком много вопросов внутри еврейского государства.