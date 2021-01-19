Отказ от ХАМАС: Израиль поставил Турции ультиматум

Израиль направил властям Турции уведомление, что не пойдёт на нормализацию двусторонних отношений до тех пор, пока боевое крыло палестинской организации ХАМАС будет видеть в Стамбуле убежище. О желании Анкары восстановить контакты с еврейским государством в последние месяцы говорилось неоднократно, однако согласие с выдвинутыми условиями будет означать её разрыв с палестинцами и, вероятно, эскалацию в районе сектора Газа.
В своём официальном уведомлении израильтяне говорят, что турецкая сторона должна прекратить поддержку ХАМАС. Анкару обвиняют в предоставлении своей территории членам палестинской организации, обеспечении финансирования и помощи в подготовке боевиков. Со ссылкой на источники издание Jerusalem Post уже
Соответствующие жесты в адрес израильтян турецкая сторона делала как по неофициальным каналам, так и публично. К примеру, в минувшем году президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто пояснил, что его страна хотела бы реанимировать отношения с еврейским государством, минуя «проблемы на высшем уровне». Для того чтобы сделать шаг навстречу и стимулировать потепление, турецкое руководство даже выбрало кандидата на должность посла в Израиле. В западных СМИ фигурировало имя Уфука Улуташа — руководителя Центра стратегических исследований при МИД Турции.
Две ближневосточные страны нормализовали отношения в 2016 году после длившегося почти шесть лет дипломатического кризиса, который возник в связи с попыткой гуманитарного парома «Мави Мармара» прорвать морскую блокаду сектора Газа. Тем не менее в 2018-м, когда на границе с палестинским анклавом развернулись кровопролитные столкновения между арабскими активистами и израильскими военными из-за предпринятого Дональдом Трампом переноса посольства США в Иерусалим, дипломатические связи Турции и Израиля в очередной раз ослабли.
Анкара возложила на власти еврейского государства вину за гибель десятков палестинцев и отозвала из Тель-Авива главу своей дипломатической миссии, а также рекомендовала послу и генконсулу Израиля вернуться домой. В ответ турецкий генеральный консул в Иерусалиме получил зеркальную рекомендацию. При этом экономические связи стран были сохранены.
В отношении того, почему турецкая сторона вернулась к вопросу о дипотношениях с Израилем, есть разные версии. Существует гипотеза об экономической подоплёке этого примирительного движения. В этой связи наблюдатели обращают внимание на
Так что в оттепели отношений есть свой интерес. Впрочем, согласие на выдвинутые Израилем условия будет означать для Турции потерю имиджа международного адвоката палестинских интересов. ХАМАС же, в свою очередь, может отреагировать на подобное примирение вспышкой насилия у границы с еврейским государством, как это не раз бывало в прошлом.