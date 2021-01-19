Отказ от ХАМАС: Израиль поставил Турции ультиматум

Израиль направил властям Турции уведомление, что не пойдёт на нормализацию двусторонних отношений до тех пор, пока боевое крыло палестинской организации ХАМАС будет видеть в Стамбуле убежище. О желании Анкары восстановить контакты с еврейским государством в последние месяцы говорилось неоднократно, однако согласие с выдвинутыми условиями будет означать её разрыв с палестинцами и, вероятно, эскалацию в районе сектора Газа.

В своём официальном уведомлении израильтяне говорят, что турецкая сторона должна прекратить поддержку ХАМАС. Анкару обвиняют в предоставлении своей территории членам палестинской организации, обеспечении финансирования и помощи в подготовке боевиков. Со ссылкой на источники издание Jerusalem Post уже сообщало , что еврейское государство с большим недоверием смотрит на исходящие из Турции сигналы о готовности вернуть контакты на прежний уровень. Собеседники газеты в израильском дипломатическом корпусе отмечали, что Анкара не может стремиться к укреплению отношений с Израилем «и оставаться местом, где боевики ХАМАС чувствуют себя максимально комфортно».

Соответствующие жесты в адрес израильтян турецкая сторона делала как по неофициальным каналам, так и публично. К примеру, в минувшем году президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто пояснил, что его страна хотела бы реанимировать отношения с еврейским государством, минуя «проблемы на высшем уровне». Для того чтобы сделать шаг навстречу и стимулировать потепление, турецкое руководство даже выбрало кандидата на должность посла в Израиле. В западных СМИ фигурировало имя Уфука Улуташа — руководителя Центра стратегических исследований при МИД Турции.

Две ближневосточные страны нормализовали отношения в 2016 году после длившегося почти шесть лет дипломатического кризиса, который возник в связи с попыткой гуманитарного парома «Мави Мармара» прорвать морскую блокаду сектора Газа. Тем не менее в 2018-м, когда на границе с палестинским анклавом развернулись кровопролитные столкновения между арабскими активистами и израильскими военными из-за предпринятого Дональдом Трампом переноса посольства США в Иерусалим, дипломатические связи Турции и Израиля в очередной раз ослабли.

Анкара возложила на власти еврейского государства вину за гибель десятков палестинцев и отозвала из Тель-Авива главу своей дипломатической миссии, а также рекомендовала послу и генконсулу Израиля вернуться домой. В ответ турецкий генеральный консул в Иерусалиме получил зеркальную рекомендацию. При этом экономические связи стран были сохранены.

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В отношении того, почему турецкая сторона вернулась к вопросу о дипотношениях с Израилем, есть разные версии. Существует гипотеза об экономической подоплёке этого примирительного движения. В этой связи наблюдатели обращают внимание на статью бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Турции контр-адмирала Джихата Яйджы в научном журнале Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете. Экс-военачальник предложил разграничить исключительные экономические зоны (ИЭЗ) между Турцией и Израилем за счёт кипрских вод и выступил за отказ еврейского государства от газопровода EastMed в пользу турецкой газовой инфраструктуры.

Так что в оттепели отношений есть свой интерес. Впрочем, согласие на выдвинутые Израилем условия будет означать для Турции потерю имиджа международного адвоката палестинских интересов. ХАМАС же, в свою очередь, может отреагировать на подобное примирение вспышкой насилия у границы с еврейским государством, как это не раз бывало в прошлом.