Израиль укрепил альтернативу «ненадёжным» российским поставщикам газа

Соглашение о формальном создании Газового форума Восточного Средиземноморья было достигнуто в ходе виртуальной конференции под председательством Египта. Франция также выразила желание присоединиться к форуму, а Евросоюз и США запросили статус наблюдателей.

Никос Анастасиадис, Кириакос Мицотакис и Биньямин Нетаньяху

Aristidis Vafeiadakis/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press