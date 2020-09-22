Израиль укрепил альтернативу «ненадёжным» российским поставщикам газа

Шесть стран Средиземноморья подписали соглашение о создании межправительственной организации по экспорту газа. Газовый альянс, включающий в себя Израиль, Грецию, Кипр, Египет, Италию и Иорданию, призван противостоять энергетическим амбициям Турции и Ливии. Ещё одна возможная цель соглашения — строительство газопровода EastMed, который может составить конкуренцию российским проектам в Южной Европе. Впрочем, перспективы у этого маршрута весьма туманные.

Соглашение о формальном создании Газового форума Восточного Средиземноморья было достигнуто в ходе виртуальной конференции под председательством Египта. Франция также выразила желание присоединиться к форуму, а Евросоюз и США запросили статус наблюдателей.

Никос Анастасиадис, Кириакос Мицотакис и Биньямин Нетаньяху Aristidis Vafeiadakis/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Цель созданной организации — продвигать экспорт газа из Восточного Средиземноморья. Другая, незаявленная цель — создать политический союз для давления на Турцию в споре вокруг прав на разведку месторождений в Средиземном море.

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в разговоре с NEWS.ru усомнился в практической пользе от создания Газового форума Восточного Средиземноморья. По его словам, подобные объединения обычно не идут дальше декларативных заявлений, а договориться о реальном экономическом сотрудничестве зачастую оказывается невозможно.

Газовый рынок — конкурентный, поэтому объединяться тут никому смысла нет, такой практики не существует. Думаю, что Газовый форум Восточного Средиземноморья стоит рассматривать, скорее, с точки зрения международных отношений. Эти страны опасаются вооружённого противостояния с Турцией, поэтому стремятся продемонстрировать, что противоречия могут привести к международному конфликту, таким образом усилив свои переговорные позиции. Газовое основание для этого союза выбрано не по экономическим причинам, а исключительно по тому, что конфликт с Анкарой возник на почве газа. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По словам израильского министра энергетики Юваля Штайница, согласно подписанным документам, Израиль экспортирует газ в Иорданию и Египет на сумму около $30 млрд «и это только начало».

Возможно, под расширением поставок Штайниц подразумевал проект газопровода EastMed, который должен был пройти из Израиля до Греции и Италии. Его активно лоббировали Израиль, Греция и Кипр, но инвесторы для потенциального конкурента российским поставкам до сих пор не нашлись. Эксперты считают, что одной из причин пробуксовки инициативы стало то, что политической подоплёки в нём было больше, чем экономической. Тель-Авив и Афины представляли EastMed как альтернативу «ненадёжным» российским поставщикам, которые используют газовый вентиль для геополитического давления. Но на этапе геологоразведки выяснилось, что Греция, Израиль и Кипр сильно переоценили собственные запасы газа.

Игорь Юшков считает, что у EastMed сомнительные перспективы. Стать альтернативой российским маршрутам поставок он не может просто потому, что Израиль не располагает крупными месторождениями. Сейчас перед ним, скорее, стоит задача удовлетворения внутреннего спроса.

Израиль может дать небольшие объёмы для экспорта — меньше 10 млрд кубов, и это по оптимистичным прогнозам, — добавляет эксперт. — А строительство газопровода на такой объём, с такой протяжённостью и по такому сложному маршруту подразумевает высокую себестоимость. Политически этот проект все поддерживают, но экономические обоснования у него слабые.

Кроме того, на пути реализации EastMed стоят турецко-ливийские договорённости. В ноябре 2019 года Турция подписала меморандум о взаимопонимании с признанным ООН правительством в Триполи о демаркации акватории Средиземного моря. В соответствии с этим меморандумом газопровод EastMed пройдёт в эксклюзивной экономической зоне Турции. Вряд ли стоит сомневаться в том, что Анкара, которая последнее время привыкла ходить на грани войны и мира, не допустит прокладки газопровода любыми средствами.