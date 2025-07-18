Медведев назвал фон дер Ляйен «омерзительной старухой» за слова о России Медведев жестко ответил на слова фон дер Ляйен о санкционном ударе по России

Говоря об ударе в «сердце военной машины России», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла думать не головой, а другим местом, написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик усомнился в том, что глава ЕК знает, где находится сердце.

Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики, — написал Медведев.

Известно, что в 1988–1992 годах фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике.

В пятницу, 18 июля, послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. Позже его утвердил Совет ЕС, рестрикции вступили в силу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза окажется ударом в «самое сердце военной машины» России. По ее словам, ограничения затронут банковский, энергетический и военно-промышленный секторы страны. Кроме того, Евросоюз собирается утвердить новейший механизм динамического потолка цен на нефть из России.