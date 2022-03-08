Байден заявил, что США запрещают импорт энергоносителей из РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ, передаёт CNN. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты запрещают любой импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США, — сказал американский президент.

8 марта стало известно, что цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость топлива преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных нефтяных компаний уже отказались вести бизнес в России. Об этом заявили британские BP и Shell, а также австралийские нефтяные концерны Viva Energy и Ampol.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ готова к отказу от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.