Боррель: Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей

Европейский союз не готов вслед за США вводить запрет на импорт энергоресурсов из России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что Европа находится в поисках альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за президентом США Джо Байденом в этом вопросе, — сказал Боррель.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных нефтяных компаний уже отказались вести бизнес в России. Об этом заявили британские BP и Shell, а также австралийские нефтяные концерны Viva Energy и Ampol.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ готова к отказу от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.