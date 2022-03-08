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Европа

Боррель: Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей

20:55, 08 марта 2022
Боррель: Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей Фото: Dwi Anoraganingrum imago-images.de/Global Look Press
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Европейский союз не готов вслед за США вводить запрет на импорт энергоресурсов из России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что Европа находится в поисках альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за президентом США Джо Байденом в этом вопросе, сказал Боррель.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных нефтяных компаний уже отказались вести бизнес в России. Об этом заявили британские BP и Shell, а также австралийские нефтяные концерны Viva Energy и Ampol.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ готова к отказу от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.

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