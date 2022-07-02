ЕС объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдавии

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Евросоюз объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдавии, на которую из Европейского фонда мира будет выделено €40 млн. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном в субботу, 2 июля, пишет ТАСС.

Общая задача программы — способствовать расширению возможностей Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости оборонного сектора, — говорится в заявлении.

Из документа следует, что данная мера позволит «повысить операционную эффективность армии, повысить совместимость и ускорить внедрение стандартов Евросоюза и в результате лучше защищать гражданских лиц в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций».

Программа рассчитана на 36 месяцев, её бюджет составит €40 млн. В рамках проекта будет произведено финансирование приобретения техники и снаряжения, не предназначенного для летального поражения. Это логистическая техника, транспортные средства, технические средства командования и контроля, а также техника для кибербезопасности, разведывательных беспилотников, тактических средств связи. Европейский фонд мира действует при внешнеполитической службе ЕС, из него Евросоюз оплачивает общие военные поставки для Украины, выделив на эти цели с февраля €2 млрд.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что снизить эффект от накачивания украинских войск вооружением НАТО можно, нанося удары по железным дорогам, мостам и иным коммуникациям. При этом, по его словам, пока трудно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США ракет дальнего действия Киеву.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале получение Молдавией статуса кандидата в ЕС. По его мнению, республике это может грозить в итоге поглощением её Румынией.