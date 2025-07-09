В аэропорту Кишинева задержали молдавских оппозиционеров В Кишиневе задержали представителей блока «Победа» после съезда в Москве

В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиционного блока «Победа», сообщила пресс-служба политической организации в своем Telegram-канале. Отмечается, что это произошло после съезда блока, который прошел 6 июля в Москве.

[Депутат] Регина Апостолова и [лидер партии «Шанс»] Алексей Лунгу также задержаны по прилете в Кишинев, — говорится в сообщении.

Помимо упомянутых политиков, дополнительной проверке подвергли мэра города Оргеева Татьяну Кочу, а также бывшего мэра этого города Павла Вережану. При этом Лунгу отметил, что оппозиционеров больше часа не выпускали с паспортного контроля.

Ранее глава блока «Победа» Илан Шор заявил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул возглавит список молдавского оппозиционного блока. Он подчеркнул, что у Гуцул есть крепкий характер и мощные лидерские качества.

До этого главе Гагаузии предъявили новое обвинение в рамках ранее начатого расследования. Она отметила, что за ее семьей ведется слежка. Гуцул добавила, что все происходящее изматывает, и заявила, что хочет прекратить мучения близких и спокойно работать.