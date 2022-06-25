Медведев предупредил о «легальном» поглощении Молдавии Румынией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале получение Молдавией статуса кандидата в ЕС. По его мнению, республике это может грозить в итоге поглощением её Румынией.

Он отметил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», а прошедшее недавно первое в истории совместное заседание парламентов двух стран завершилось реальным танцем.

Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными, — написал политик.

Медведев пояснил, что Запад всеми силами стремится рассорить Россию с Украиной. Ситуация с Молдавией и Румынией — иная. «Брюссельские интеграторы» поддерживают усилия Бухареста по воссозданию Великой Румынии (Romania Mare). Причём румынские чиновники видят это не как объединении «братских народов», а рассматривают территорию междуречья Днестра и Прута как временно отколовшуюся провинцию.

Более половины молдавского общества и жители Приднестровья против союза с Румынией, помня о временах Великой Отечественной войны. У политиков и чиновников Молдавии позиция иная.

Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны, — отметил Медведев.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что неудивительно, поскольку у неё есть гражданство Румынии. Медведев предположил, что в новой Romania Mare ей обещана «вполне сопоставимая должность».

Политик также упомянул о готовности поддержать санкции ЕС против России. Он предупредил, что республика рискует попасть под ответные меры со стороны Москвы, ещё не став членом ЕС.

Ранее предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, республика стремится стать европейцами больше, чем сами европейцы, и статус кандидата ассоциируется у Кишинева с «антироссийскостью», чтобы, опять же, «понравиться европейцам».