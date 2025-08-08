Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 09:45

Цена на нефть поставила антирекорд с начала июня

Цена на нефть марки Brent впервые за два месяца опустилась ниже $66

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром в пятницу, 8 августа, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $66 (5,2 тысячи рублей) впервые с 6 июня, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть показывают снижение в пределах 1%.

Так, цена октябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, достигнув $65,94 (5,2 тысячи рублей) за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI опустились на 0,85%, до $63,34 (5 тысяч рублей).

По словам аналитика по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилла Лысенко, возможное введение Соединенными Штатами пошлин против стран, которые покупают нефть из России, грозит разгоном мировой инфляции. По его словам, цены начнут расти как в самих США, так и по всему миру, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что дальнейшее снижение цены на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, решающим может стать падение стоимости барреля еще на $10.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цены на нефть на $10 не убьет экономику России. По его словам, самым серьезным последствием будет пересмотр бюджета.

нефть
цены
экономика
финансы
