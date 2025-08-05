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05 августа 2025 в 17:19

Энергетик оценил влияние обещанного Трампом снижения цены на нефть на РФ

Энергетик Юшков: снижение цены на нефть на $10 не убьет экономику России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение цены на нефть на $10 не убьет экономику России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о принуждении РФ к остановке СВО с помощью падения стоимости черного золота. По его словам, самым серьезным последствием будет пересмотр бюджета.

Снижение цен на нефть не будет для нас критичным. Может быть, в худшем случае это заставит нас пересмотреть параметры бюджета. То есть это не убьет российскую экономику и не заставит Россию поменять свою внешнюю политику. Буквально недавно, когда цены на мировом рынке снижались до $60, мы продавали нашу нефть с учетом скидки примерно по $50 за баррель. Сейчас мировая цена на Brent около $70, а наша — около $60. Минус $10 — это $50. Буквально пару месяцев назад уже было так. Это не убивает российскую экономику, — сказал Юшков.

По его словам, стоимость нефти на уровне $70 за баррель была бы комфортнее, однако ситуация на мировых рынках складывается иная. По словам энергетика, меньший заработок не заставит Россию прекратить специальную военную операцию.

Ранее Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, решающим может стать падение стоимости барреля еще на $10.

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