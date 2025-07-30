Захарова восхитилась мужеством хирургов во время землетрясения на Камчатке

Захарова восхитилась мужеством хирургов во время землетрясения на Камчатке

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на ролик, в котором сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции. Она высоко оценила мужество медицинского персонала, продолжившего работу, несмотря на подземные толчки.

Телами закрыли! — восхитилась Захарова.

Ранее министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников опубликовал видео, в котором землетрясение застало врачей во время операции. Несмотря на опасность, они сохранили спокойствие и остались с пациентом. На кадрах видно, как операционный стол и другое оборудование начинают ходить ходуном, однако хирурги сохраняют невозмутимость.

Цунами обрушилось на Елизовский район Камчатки утром 30 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения.