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30 июля 2025 в 10:15

На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения

Глава Камчатки Солодов наградит врачей, оперировавших во время землетрясения

Владимир Солодов Владимир Солодов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов представит к наградам онкологов, которые продолжали операцию во время недавнего землетрясения. В своем Telegram-канале он отметил, что врачи сохранили хладнокровие и проявили профессионализм.

Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм, — написал Солодов.

Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

Порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами. Цунами также обрушилось на Елизовский район Камчатки. Губернатор Камчатского края отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили NEWS.ru, что в настоящий момент на Камчатке находятся около семи-восьми тысяч туристов. По данным РСТ, никто из них не пострадал. После цунами на полуострове временно введены ограничения на посещение природных парков.

Камчатка
Камчатский край
Владимир Солодов
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землетрясения
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