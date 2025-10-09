Англосаксы давят на страны Евросоюза, чтобы взять их под полный контроль, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала планы европейских государств отказаться от энергоносителей из России, передает ТАСС.

Идет колоссальное давление на страны Европейского союза через англосаксов и через тех засланцев, которые вроде бы находятся внутри брюссельских структур, но при этом действуют не то, чтобы в интересах иных внешних игроков, а напрямую против интересов граждан стран — членов ЕС, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также посоветовала странам Западной Европы проанализировать свою историю и текущие экономические показатели, чтобы осознать собственную выгоду. По ее словам, в их интересах — укрепление независимости и суверенитета, ключевую роль в котором играет энергетическая самостоятельность и свобода распоряжаться ресурсами.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российских энергоресурсов странами ЕС, чтобы в Союз не поступало «ни одной молекулы» российского газа и нефти. Он подчеркнул, что цель ЕК ясна: импорт российских энергоресурсов должен быть остановлен как можно скорее.